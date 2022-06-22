Manisa FK, Burak Altıparmak’ı transfer etti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Bursaspor'dan orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde orta saha oyuncusu Burak Altıparmak için imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burak Altıparmak, birkaç arkadaşının da forma giydiği Manisa FK'yi yakından takip ettiğini bildirdi. Projelerinden dolayı Manisa FK'yi tercih ettiğini aktaran Burak, "Burada olduğum için çok mutluyum. Benim hedeflerim ile kulübümün hedefleri ortak. İnşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa FK Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Ergun Aydın ise bu sezon daha heyecanlı ve daha dinamik bir takım oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Yönetim kurulu üyesi Erdem Özkan da bu sezon ilk transferlerini Burak Altıparmak'la gerçekleştirdiklerini bildirerek, "Bu sezon daha dinamik, daha savaşan, başkanımızın da belirttiği gibi kalbi bizimle atan, bu takım için savaşacak transferleri yapmaya özen göstereceğiz. Burak da bu özelliklere uyan bir futbolcu. İnşallah Manisa FK formasıyla başarılı bir dönem geçirir. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.