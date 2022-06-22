Haberler Spor Haberleri TFF 1. Lig Haberleri Manisa FK, Burak Altıparmak'ı transfer etti!
Giriş Tarihi: 22.6.2022 16:03

Manisa FK, Burak Altıparmak'ı transfer etti!

AA
Manisa FK, Burak Altıparmak’ı transfer etti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Bursaspor'dan Burak Altıparmak'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Bursaspor'dan orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde orta saha oyuncusu Burak Altıparmak için imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burak Altıparmak, birkaç arkadaşının da forma giydiği Manisa FK'yi yakından takip ettiğini bildirdi. Projelerinden dolayı Manisa FK'yi tercih ettiğini aktaran Burak, "Burada olduğum için çok mutluyum. Benim hedeflerim ile kulübümün hedefleri ortak. İnşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa FK Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Ergun Aydın ise bu sezon daha heyecanlı ve daha dinamik bir takım oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Yönetim kurulu üyesi Erdem Özkan da bu sezon ilk transferlerini Burak Altıparmak'la gerçekleştirdiklerini bildirerek, "Bu sezon daha dinamik, daha savaşan, başkanımızın da belirttiği gibi kalbi bizimle atan, bu takım için savaşacak transferleri yapmaya özen göstereceğiz. Burak da bu özelliklere uyan bir futbolcu. İnşallah Manisa FK formasıyla başarılı bir dönem geçirir. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aştı! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Temmuz müjdesi! İşte masadaki tasarılar: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine gireceğini duyurdu: Müstakbel damat Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu dünya evine girmeye hazırlanıyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? MİLLİ MAÇ
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe! Galatasaray'dan orta saha çıkarması
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 21 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da şampiyonluk adayı elendi...
Asgari ücret zammı için son viraj! Hesaplamalar yapıldı: net ve brüt 2022 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Son dakika | Afganistan'da taş taş üstünde kalmadı! Deprem 950 kişinin canını aldı; Türkiye hemen harekete geçti
BENZİN FİYATINA İNDİRİM BEKLENİYOR! 22 Haziran bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa FK, Burak Altıparmak'ı transfer etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA