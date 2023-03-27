RizesporfırtınasıEyüp'ü deyuttu SPOR Toto 1. Lig'de son 3 maçını kazanan Çaykur Rizespor, ikinci sıradaki Eyüpspor'u da dün 28. hafta karşılaşmasında 1-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin tek golü, 18. dakikada John Mary'dengeldi. Eflatun-sarılıların, lider Samsunspor ile arasındaki puan farkı 4'te kaldı. Karadeniz kulübü ise 3. sıraya çıktı. Günün diğer maçında da Bodrumspor ile Erzurumspor FK 0-0 berabere kaldı.
Eczacıbaşı, Hande ile zafere uçtu SULTANLAR Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 devirerek namağlup serisine tam gaz 'devam' dedi. 21 maçtır ligde bileği bükülmeyen turuncu- beyazlılar, ilk iki seti 25-21 ve 25-23 kazandı. Ancak 3. sette Nicoletti'yi durduramayınca seti 25-19 kaybetti. Son bölümde Hande'nin sorumluluğuüstlenmesiyle Eczacıbaşı, seti 25-23 kazanarakzirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Diğer sonuçlar: Efeler Ligi: Tursad-G.Saray: 3-1., Altekma-Spor Toto: 3-0, Bursa BB-Plevne: 3-0, Develi-Arkas: 1-3.
Telekom'un 9. harikası Karşıyaka
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin zirvesindeki Türk TelekomSpor, konuk olduğu PınarKarşıyaka'yı 85-77 mağlup etti. Ankara ekibi, üst üste 9. galibiyetini alırken, toplamda 19. zaferine ulaştı. Rakibi karşısında üstünlük kuran Telekom, devreyi 17 sayı (48-31) önde bitirdi. Son bölümlerde Karşıyaka, savunmadaki hataları değerlendirse de maçı Erdem Can'ın takımı, 8 sayı farkla kazandı. Diğer sonuç: Büyükçekmece- Petkim: 89-73.