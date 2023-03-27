Spor Toto 1. Lig

Toto 1. Lig'de son 3 maçını kazanan Çaykur Rizespor, ikinci sıradaki Eyüpspor'u da dün 28. hafta karşılaşmasında 1-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin tek golü,Eflatun-sarılıların, lider Samsunspor ile arasındaki puan farkı 4'te kaldı. Karadeniz kulübü ise 3. sıraya çıktı. Günün diğer maçında da Bodrumspor ile Erzurumspor FK 0-0 berabere kaldı.Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 devirerek namağlup serisine tam gaz 'devam' dedi. 21 maçtır ligde bileği bükülmeyen turuncu- beyazlılar, ilk iki seti 25-21 ve 25-23 kazandı. Ancak 3. sette Nicoletti'yi durduramayınca seti 25-19 kaybetti.Diğer sonuçlar: Efeler Ligi: Tursad-G.Saray: 3-1., Altekma-Spor Toto: 3-0, Bursa BB-Plevne: 3-0, Develi-Arkas: 1-3.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin zirvesindekiAnkara ekibi, üst üste 9. galibiyetini alırken, toplamda 19. zaferine ulaştı. Rakibi karşısında üstünlük kuran Telekom, devreyi 17 sayı (48-31) önde bitirdi. Son bölümlerde Karşıyaka, savunmadaki hataları değerlendirse de maçı Erdem Can'ın takımı, 8 sayı farkla kazandı. Diğer sonuç: Büyükçekmece- Petkim: 89-73.1922 Konya-İDAŞ Çatalca: 2-2, Karbel Karaköprü Bld-Yomra: 1-1, Eskişehir-1954 Kelkit Bld: 2-0, Edirne-Karşıyaka: 3-0, Entegre Solar Elazığ- Bld Kütahya: 0-1, Nevşehir Bld - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-1, Gema Polimer Şile Yıldız-BC Group Ağrı 1970: 2-0.Iğdır FK-Kınay Bulvar: 4-0, Ofspor-Amberçay Eynesil Bld: 1-1, Karaman FK-Ergene Velimeşe: 0-0, Gümüşhane SF-Kırıkkale Büyük Anadolu: 5-1, Darıca G.Birliği-23 Elazığ FK: 0-0Muş 1984 Muşspor-Efeler 09 FK: 1-1, Aksaray Bld -Fatsa Bld: 3-0, Artvin Hopa-Niğde Anadolu FK: 1-0, Büyükçekmece Tepecik- Bergama Bld: 2-1, Bursa Yıldırım- Sapanca Gençlik: 0-1, Kepez Bld -Güneş Holding Çankaya FK: 0-1.