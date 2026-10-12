Bursaspor son anda yara aldı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor sahasında Mardin 1969'a son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu.
Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk ekip 21. dakikada Tonio Teklic'le öne geçerek ilk yarıyı önde kapattı. İkinci devrede baskılı oyun sergileyen yeşilbeyazlılar 81'de Nijeryalı golcüsü İheanacho'nun fileleri sarsmasıyla eşitliği yakaladı. Üstün futboluna rağmen kalan dakikalarda topu ağlara gönderemeyen Timsahlar, 90+4'te Dimitrov'un golüne engel olamadı ve sahasından üzgün ayrıldı.
Öte yandan Bursaspor, Mustafa Er'in 87. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ligde ikinci yenilgisini yaşayan ev sahibi, 19 puanla liderin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Mardin ise puanını 15'e yükseltti. Bir diğer karşılaşmada Fatih Karagümrük sahasında Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
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Mete Efendioğlu - Editör