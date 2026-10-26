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Giriş Tarihi: 26.10.2026

Pendik 90+6'da attı, Kayserispor yıkıldı

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BEŞ maçlık galibiyet serisi geçen hafta Batman Petrol beraberliğiyle sona eren Kayserispor, Pendik karşısında ecel terleri döktü. Üst üste 3 sınavını kaybeden ev sahibi ekip, mücadeleye hızlı başladı. 28'de penaltıdan Clarke-Harris ile 1-0 öne geçti. Ancak ikinci devrenin başında 55'te Taha Emre İnce'nin kırmızısı ile 10 kişi kalınca dengeler bozuldu. Kayseri penaltıdan Benhur Keser ile 58'de skoru 1-1'e getirdi. 90+1'de ise Moreno ile öne geçti: 1-2. Fakat Pendik, teslim olmadı. 90+6'da hakem Burak Pakkan bu kez ev sahibi ekip için beyaz noktayı gösterdi. Muhammed Kiprit skoru eşitledi: 2-2 ve maçın sonucunu ilan etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Pendik 90+6'da attı, Kayserispor yıkıldı
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