Pendik 90+6'da attı, Kayserispor yıkıldı

BEŞ maçlık galibiyet serisi geçen hafta Batman Petrol beraberliğiyle sona eren Kayserispor, Pendik karşısında ecel terleri döktü. Üst üste 3 sınavını kaybeden ev sahibi ekip, mücadeleye hızlı başladı.Ancak ikinci devrenin başında 55'te Taha Emre İnce'nin kırmızısı ile 10 kişi kalınca dengeler bozuldu.Fakat Pendik, teslim olmadı. 90+6'da hakem Burak Pakkan bu kez ev sahibi ekip için beyaz noktayı gösterdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör