Kayserispor’dan evinde gol yağmuru

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor sahasında Muğlaspor'a gol oldu yağdı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede9 maçtır kaybetmeyen Kayseri puanını 30'a çıkardı ve lider Bursa'nın 1 puan gerisinde kaldı. 2 hafta aradan sonra kaybeden Muğla ise 18 puanda kaldı. Öte yandan futbolcular ilk yarının ardından soyunma odasına giderken, sahaya bir tilki girdi. Devre arasında yeşil zeminde görüntülenen tilki, kısa süre boyunca sahada dolaştı.