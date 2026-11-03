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Giriş Tarihi: 3.11.2026

Kayserispor’dan evinde gol yağmuru

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Kayserispor’dan evinde gol yağmuru
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TRENDYOL 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor sahasında Muğlaspor'a gol oldu yağdı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibinin gollerini 6'da Camara, 39 ve 41'de Moreno, 62'de Oğuzhan Matur kendi kalesine, 78'de Seferi ve 88'de Hasani kaydetti. 9 maçtır kaybetmeyen Kayseri puanını 30'a çıkardı ve lider Bursa'nın 1 puan gerisinde kaldı. 2 hafta aradan sonra kaybeden Muğla ise 18 puanda kaldı. Öte yandan futbolcular ilk yarının ardından soyunma odasına giderken, sahaya bir tilki girdi. Devre arasında yeşil zeminde görüntülenen tilki, kısa süre boyunca sahada dolaştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kayserispor’dan evinde gol yağmuru
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