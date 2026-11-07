Timsah, Antalya’da seriyi sürdüremedi

TRENDYOL 1. Lig'in 14. haftasında Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Ancak bu sevinç kısa sürdü. 45+6'da Bursaspor'un Azerbaycanlı sol beki Tural Bayramov savunma arkasına düşen topa yaptığı müdahaleyle kendi kalesine adeta jeneriklik bir gol attı. İki takım da etkili ataklar gerçekleştirse de eşitlik bozulmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.3 haftadır kazanamayan Antalya puanını 20'ye çıkardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör