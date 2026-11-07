Timsah, Antalya’da seriyi sürdüremedi

TRENDYOL 1. Lig'in 14. haftasında Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Timsah, 26. dakikada Nijeryalı golcü Kelechi İheanacho'nun golüyle öne geçti.
Ancak bu sevinç kısa sürdü. 45+6'da Bursaspor'un Azerbaycanlı sol beki Tural Bayramov savunma arkasına düşen topa yaptığı müdahaleyle kendi kalesine adeta jeneriklik bir gol attı. İki takım da etkili ataklar gerçekleştirse de eşitlik bozulmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Bursa puanını 32'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliği devam ediyor.
3 haftadır kazanamayan Antalya puanını 20'ye çıkardı. Diğer maçta Sarıyer ile Iğdır 1-1 berabere kaldı.
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Mete Efendioğlu - Editör