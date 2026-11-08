Vanspor kazandı, Yiğido yıkıldı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

1. Lig'in 14. haftasında Vanspor FK, sahasında Sivasspor'u 3-1 yendi. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir performans sergileyen Vanspor,fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Konuk ekibin tek sayısı 85'te Rey Manaj'dan geldi. Bu sonuçla Van temsilcisi, ligde üst üste üçüncü kez kazandı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde ikinci maçına çıkan kırmızı-beyazlı ekip, düşüşünü sürdürdü.