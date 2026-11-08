Vanspor kazandı, Yiğido yıkıldı

TRENDYOL
1. Lig'in 14. haftasında Vanspor FK, sahasında Sivasspor'u 3-1 yendi. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir performans sergileyen Vanspor, 14'te Kadir Seven'in kaydettiği golle öne geçti. 59'da Mehmet Maniş ve 81. dakikada Oliveira
fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Konuk ekibin tek sayısı 85'te Rey Manaj'dan geldi. Bu sonuçla Van temsilcisi, ligde üst üste üçüncü kez kazandı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde ikinci maçına çıkan kırmızı-beyazlı ekip, düşüşünü sürdürdü. Mağlubiyet serisi 3'e çıkan Yiğido, son 5 maçını da kazanamadı.
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Mete Efendioğlu - Editör