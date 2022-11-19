Unutmayın! Ronaldo Ronaldo’dur

SABAH Spor'un duayen yazarı Ömer Üründül ile başlamasına 1 gün kalan 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi hem takımları hem de Katar'ın atmosferini konuştuk. 40 senede 10 Dünya Kupası'nı yerinde seyreden ve dev organizasyona 11. kez tanıklık etmeye hazırlanan Üründül, 32 ülkenin mücadele edeceği futbol şöleninde yorumlarıyla futbolseverlere seslenecek.Dünya Kupası serüvenim 1982senesinde başladı. 82 ve 86'da seyirciolarak gittim. 1990'dan itibaren isemedya mensubu olarak gitmeye başladım.Kısmet olursa bu 11. DünyaKupası olacak.Şampiyonlar Ligi finalini izler ardındanTürkiye'ye geldiğimde isedaha önce planladığım bir 1. ligmaçına hiç üşenmeden giderim.Portekiz güçlü bir futbol ekolünesahip. 2016'da Avrupa Şampiyonuoldular. Yetenekli oyunculara sahipler.Ronaldo özel ve dünyanın en önemlioyuncularından biri. Zaten yıllardır'Messi mi, Ronaldo mu?' çekişmesionun kalitesiniortaya koyuyor.Manchester United'damaç eksiği var. Ama şunuda unutmayalım, RonaldoRonaldo'dur!Tabii ki bizim de katıldığımız2002 Dünya Kupası. Aynı zamandaorada yorumcuydum. Türk MilliTakımı büyük bir başarı göstererekdünya üçüncüsü oldu.Adeta kendimden geçmişim! Enilginci ise 2010'da Güney Afrika'dakikupaydı. Şehir merkezinde arabaylagiderken yolda aniden karşımıza 10tane maymun çıkıyordu.İtalya, DünyaKupası'na 2. kez katılamıyor.Bunun yanındadünyanın en iyisantrforları arasında gösterilenHaaland katılamıyor.Şampiyonada güçlü ülkelerdeönemli sakatlıklar var.Bu kez değişik bir DünyaKupası olacak. İlk kez kış aylarındaoynanacak. Ama turnuva başladıktansonra takımlar, futbolcular,teknik adamlar ve futbolseverlerzihinsel olarak Dünya Kupası'nınbüyüsüne kapılacaktır.Bazen beklenmedik sonuçlar da ortayaçıkıyor. Örneğin; son Dünya Kupası'nda favorilerdenFransa şampiyon oldu. Ama kimseHırvatistan'ı finale beklemiyordu.Ama önceden bir tahminvermem gerekirse, benim birinci favorilerimBrezilya ve Arjantin.Ben şampiyonada genelde önemliyeteneklere bakıyorum. Ama önemli yetenekderken de fiziki güç çok önemli.Bununyanında genç müthiş driplingci Mbappe ile yıldızNeymar var. Bir de benim favorim 21 yaşındakiArsenal'in sol açığı Brezilyalı GabrielMartinelli.