Unutmayın! Ronaldo Ronaldo’dur

SABAH Spor'un duayen yazarı Ömer Üründül ile başlamasına 1 gün kalan 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi hem takımları hem de Katar'ın atmosferini konuştuk. 40 senede 10 Dünya Kupası'nı yerinde seyreden ve dev organizasyona 11. kez tanıklık etmeye hazırlanan Üründül, 32 ülkenin mücadele edeceği futbol şöleninde yorumlarıyla futbolseverlere seslenecek. Zorlu turnuvada sürprize yer olmadığını vurgulayarak Brezilya ve Arjantin'i favori gösteren Üründül ile yaptığımız keyifli sohbetten satırbaşları şöyle:
PLANLARIMI MAÇLARA GÖRE YAPARIM
Türkiye'de Dünya Kupası denince akla gelen ilk isimlerden birisiniz. Kaçıncı Dünya Kupası oldu? Neler hissediyorsunuz?
Dünya Kupası serüvenim 1982
senesinde başladı. 82 ve 86'da seyirci
olarak gittim. 1990'dan itibaren ise
medya mensubu olarak gitmeye başladım.
Kısmet olursa bu 11. Dünya
Kupası olacak. Benim için futbol bir tutku. Bu tarz üst düzey turnuvalara mutlaka giderim.
Şampiyonlar Ligi finalini izler ardından
Türkiye'ye geldiğimde ise
daha önce planladığım bir 1. lig
maçına hiç üşenmeden giderim. Anadolu maçlarını da yerinde izlemeyi çok severim. Planlarımı hep maçlara göre yaparım.
FİZİK GÜCÜ BELİRLEYİCİ OLUR
Cristiano Ronaldo'nun kulüp takımında sorunları var. Portekiz bunun gölgesinde Dünya Kupası'na katılacak. Bu Portekiz için olumsuz bir durum olur mu?
Portekiz güçlü bir futbol ekolüne
sahip. 2016'da Avrupa Şampiyonu
oldular. Yetenekli oyunculara sahipler.
Ronaldo özel ve dünyanın en önemli
oyuncularından biri. Zaten yıllardır
'Messi mi, Ronaldo mu?' çekişmesi
onun kalitesini
ortaya koyuyor. Ronaldo'nun performansı bugünkü fizik gücüne bağlı.
Manchester United'da
maç eksiği var. Ama şunu
da unutmayalım, Ronaldo
Ronaldo'dur! Ronaldo açısından bu tatsızlık bence şampiyonada tatlıya bağlanır
2002'DE İLHAN MANSIZ'IN GOLÜNDEN SONRA 15 DAKİKA HAYATIM DURDU
Katıldığınız dünya kupaları arasında sizi en çok heyecanlandıran hangisiydi?
Tabii ki bizim de katıldığımız
2002 Dünya Kupası. Aynı zamanda
orada yorumcuydum. Türk Milli
Takımı büyük bir başarı göstererek
dünya üçüncüsü oldu. İlhan Mansız'ın bizi yarı finale çıkaran altın golünden sonra bulunduğum anlatım yerinden stüdyoya gidene kadarki 10-15 dakikayı hiç hatırlamıyorum.
Adeta kendimden geçmişim! En
ilginci ise 2010'da Güney Afrika'daki
kupaydı. Şehir merkezinde arabayla
giderken yolda aniden karşımıza 10
tane maymun çıkıyordu. Tehlikeli şehir. Belirli bölgelere gitmememiz konusunda uyarıldık.
MANE'NİN EKSİKLİĞİ BÜYÜK HANDİKAP
Birçok yıldız da katılamıyor kupaya. Bu atmosferi etkiler mi?
İtalya, Dünya
Kupası'na 2. kez katılamıyor.
Bunun yanında
dünyanın en iyi
santrforları arasında gösterilen
Haaland katılamıyor.
Şampiyonada güçlü ülkelerde
önemli sakatlıklar var. Örneğin Senegal'de bir Mane'nin eksikliği büyük handikap teşkil eder.
KUPA BÜYÜSÜ HERKESİ SARACAK
Daha önce gittiğiniz Dünya Kupası organizasyonlarıyla kıyaslarsanız şimdiden neler söylersiniz?
Bu kez değişik bir Dünya
Kupası olacak. İlk kez kış aylarında
oynanacak. Ama turnuva başladıktan
sonra takımlar, futbolcular,
teknik adamlar ve futbolseverler
zihinsel olarak Dünya Kupası'nın
büyüsüne kapılacaktır.
FAVORİM BREZİLYA VE ARJANTİN
Dünya Kupası'nda favori ülkeleriniz hangileri? Kim şampiyon olur? Hangi ülkenin sürpriz yapacağını düşünüyorsunuz?
Bazen beklenmedik sonuçlar da ortaya
çıkıyor. Örneğin; son Dünya Kupası'nda favorilerden
Fransa şampiyon oldu. Ama kimse
Hırvatistan'ı finale beklemiyordu. Ben daha çok Dünya Kupası başlayıp, takımları izledikten sonra bir tahminde bulunabiliyorum.
Ama önceden bir tahmin
vermem gerekirse, benim birinci favorilerim
Brezilya ve Arjantin. Bence sürprize yer yok.
MESSİ, MBAPPE VE NEYMAR...
Hangi futbolcular öne çıkar?
Ben şampiyonada genelde önemli
yeteneklere bakıyorum. Ama önemli yetenek
derken de fiziki güç çok önemli. Tabii ki Messi belli bir yaşa gelse de çok büyük bir futbolcu. Takımında da forma giyiyor.
Bunun
yanında genç müthiş driplingci Mbappe ile yıldız
Neymar var. Bir de benim favorim 21 yaşındaki
Arsenal'in sol açığı Brezilyalı Gabriel
Martinelli. İngiltere'den 19 yaşındaki Jude Bellingham ve yine 19 yaşındaki Almanya'dan Jamal Musiala'dan önemli bir performans bekliyorum.