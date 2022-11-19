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Giriş Tarihi: 19.11.2022

Unutmayın! Ronaldo Ronaldo’dur

Ronaldo'nun kulübünde yaşadığı sorunlar Portekiz'i etkilemez. CR7 dünyanın en önemli oyuncularından. Yaşadığı tatsızlık şampiyonada tatlıya bağlanır Brezilyalı Gabriel Martinelli, İngiltere'den Jude Bellingham ve Almanya'dan Jamal Musiala'yı iyi izleyin. Onlardan önemli performans bekliyorum

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Unutmayın! Ronaldo Ronaldo’dur
SABAH Spor'un duayen yazarı Ömer Üründül ile başlamasına 1 gün kalan 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi hem takımları hem de Katar'ın atmosferini konuştuk. 40 senede 10 Dünya Kupası'nı yerinde seyreden ve dev organizasyona 11. kez tanıklık etmeye hazırlanan Üründül, 32 ülkenin mücadele edeceği futbol şöleninde yorumlarıyla futbolseverlere seslenecek. Zorlu turnuvada sürprize yer olmadığını vurgulayarak Brezilya ve Arjantin'i favori gösteren Üründül ile yaptığımız keyifli sohbetten satırbaşları şöyle:

PLANLARIMI MAÇLARA GÖRE YAPARIM

Türkiye'de Dünya Kupası denince akla gelen ilk isimlerden birisiniz. Kaçıncı Dünya Kupası oldu? Neler hissediyorsunuz? Dünya Kupası serüvenim 1982 senesinde başladı. 82 ve 86'da seyirci olarak gittim. 1990'dan itibaren ise medya mensubu olarak gitmeye başladım. Kısmet olursa bu 11. Dünya Kupası olacak. Benim için futbol bir tutku. Bu tarz üst düzey turnuvalara mutlaka giderim. Şampiyonlar Ligi finalini izler ardından Türkiye'ye geldiğimde ise daha önce planladığım bir 1. lig maçına hiç üşenmeden giderim. Anadolu maçlarını da yerinde izlemeyi çok severim. Planlarımı hep maçlara göre yaparım.

FİZİK GÜCÜ BELİRLEYİCİ OLUR

Cristiano Ronaldo'nun kulüp takımında sorunları var. Portekiz bunun gölgesinde Dünya Kupası'na katılacak. Bu Portekiz için olumsuz bir durum olur mu? Portekiz güçlü bir futbol ekolüne sahip. 2016'da Avrupa Şampiyonu oldular. Yetenekli oyunculara sahipler. Ronaldo özel ve dünyanın en önemli oyuncularından biri. Zaten yıllardır 'Messi mi, Ronaldo mu?' çekişmesi onun kalitesini ortaya koyuyor. Ronaldo'nun performansı bugünkü fizik gücüne bağlı. Manchester United'da maç eksiği var. Ama şunu da unutmayalım, Ronaldo Ronaldo'dur! Ronaldo açısından bu tatsızlık bence şampiyonada tatlıya bağlanır




2002'DE İLHAN MANSIZ'IN GOLÜNDEN SONRA 15 DAKİKA HAYATIM DURDU

Katıldığınız dünya kupaları arasında sizi en çok heyecanlandıran hangisiydi? Tabii ki bizim de katıldığımız 2002 Dünya Kupası. Aynı zamanda orada yorumcuydum. Türk Milli Takımı büyük bir başarı göstererek dünya üçüncüsü oldu. İlhan Mansız'ın bizi yarı finale çıkaran altın golünden sonra bulunduğum anlatım yerinden stüdyoya gidene kadarki 10-15 dakikayı hiç hatırlamıyorum. Adeta kendimden geçmişim! En ilginci ise 2010'da Güney Afrika'daki kupaydı. Şehir merkezinde arabayla giderken yolda aniden karşımıza 10 tane maymun çıkıyordu. Tehlikeli şehir. Belirli bölgelere gitmememiz konusunda uyarıldık.

MANE'NİN EKSİKLİĞİ BÜYÜK HANDİKAP

Birçok yıldız da katılamıyor kupaya. Bu atmosferi etkiler mi? İtalya, Dünya Kupası'na 2. kez katılamıyor. Bunun yanında dünyanın en iyi santrforları arasında gösterilen Haaland katılamıyor. Şampiyonada güçlü ülkelerde önemli sakatlıklar var. Örneğin Senegal'de bir Mane'nin eksikliği büyük handikap teşkil eder.

KUPA BÜYÜSÜ HERKESİ SARACAK

Daha önce gittiğiniz Dünya Kupası organizasyonlarıyla kıyaslarsanız şimdiden neler söylersiniz? Bu kez değişik bir Dünya Kupası olacak. İlk kez kış aylarında oynanacak. Ama turnuva başladıktan sonra takımlar, futbolcular, teknik adamlar ve futbolseverler zihinsel olarak Dünya Kupası'nın büyüsüne kapılacaktır.

FAVORİM BREZİLYA VE ARJANTİN

Dünya Kupası'nda favori ülkeleriniz hangileri? Kim şampiyon olur? Hangi ülkenin sürpriz yapacağını düşünüyorsunuz? Bazen beklenmedik sonuçlar da ortaya çıkıyor. Örneğin; son Dünya Kupası'nda favorilerden Fransa şampiyon oldu. Ama kimse Hırvatistan'ı finale beklemiyordu. Ben daha çok Dünya Kupası başlayıp, takımları izledikten sonra bir tahminde bulunabiliyorum. Ama önceden bir tahmin vermem gerekirse, benim birinci favorilerim Brezilya ve Arjantin. Bence sürprize yer yok.

MESSİ, MBAPPE VE NEYMAR...

Hangi futbolcular öne çıkar? Ben şampiyonada genelde önemli yeteneklere bakıyorum. Ama önemli yetenek derken de fiziki güç çok önemli. Tabii ki Messi belli bir yaşa gelse de çok büyük bir futbolcu. Takımında da forma giyiyor. Bunun yanında genç müthiş driplingci Mbappe ile yıldız Neymar var. Bir de benim favorim 21 yaşındaki Arsenal'in sol açığı Brezilyalı Gabriel Martinelli. İngiltere'den 19 yaşındaki Jude Bellingham ve yine 19 yaşındaki Almanya'dan Jamal Musiala'dan önemli bir performans bekliyorum.

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Unutmayın! Ronaldo Ronaldo’dur
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