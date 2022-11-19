Virgil van Dijk: Dünya Kupası’nda favori değiliz

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'yla mücadele edecek Virgil van Dijk, yarın başlayacak turnuva öncesinde açıklamalarda bulundu. GQ dergisinin İngiltere edisyonuna değerlendirmelerde bulunan Hollandalı stoper, Dünya Kupası'da 3 ülkeyi öne çıkardı.

Van Dijk, şampiyonluk için Brezilya, İngiltere ve Fransa'nın favoriler olduğunu belirterek, "Takım olarak yetenekli ve iyi bir seviyedeyiz. Bir süper yıldızımız yok ve bu bazı açılardan bize yardımcı olabilir. Dünya Kupası neler getirecek göreceğiz. Ancak takımdaki herkes ve teknik ekip, iyi işler yapabileceğimiz konusunda emin" ifadelerini kullandı.