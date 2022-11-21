Muhteşem açılış

2022 Katar Dünya Kupası dün muhteşem bir organizasyonla açıldı. Katar-Ekvador maçı öncesinde yapılan seremoni,konuşmasıyla başladı. Sonrasında herkesi bir araya getirme çağrısının yapılması ile devam eden törende, turnuvaya katılan 32 ülkenin bayrakları ile şov gerçekleştirildi.Dünya Kupası'nın 1998'den bu yana yapılan orijinal şarkılarının tek tek seslendirilmesi sonrasında tüm turnuvaların maskotları da tanıtıldı. 40 bin kişinin alkışları arasında video ile gökten sahaya inen maskotu;CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan dün açılış törenine katıldı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin özel davetlisi olarak başkent Doha'ya giden Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, statta da sevgi gösterileri vardı. Erdoğan açılışa gelen devlet başkanları ile de bir araya geldi.Turnuvada 3 bin polisimiz de görev alıyor. 3 binden fazla güvenlik kuvvetleri personelimiz organizasyon boyunca başta statlar olmak üzere farklı noktalarda çalışacak. Dün açılış maçının oynandığı Al Bayt Stadı'nın güvenliği de Türk polisine emanetti.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani açılış konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tüm dünyanın farklılıklarının buluştuğu yer olarak Dünya Kupası'nı işaret eden Sani, şunları söyledi: "Çok çalıştık. Çok emekler verildi. Bu kupanın dünyanın gördüğü en başarılı kupa olması için bütün çabamızı sarf ettik.Farklı cins, ırk, kültür ve ülkelerden insanlar, Katar'da buluşuyor. Burada çok heyecanlı dakikalara tanık olacağız. İnsanların birbirinden farklılıklarını bir cümbüşe dönüştürmeleri çok güzel."