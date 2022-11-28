Boğalar kaçtı panzer yakaladı

Dünya Kupası E Grubu'nda devler karşı karşıya geldi. Kupayı 4 kez müzesine götürmüş Almanya, Japonya yenilgisinin yaralarını sarmak için çıktı İspanya karşısına. Ancak Boğalar da Kosta Rika'ya 7 atarak gövde gösterisi yapmış, formda bir ekipti. İlk net fırsatı da onlar yakaladı… 7. dakikada Olmo'nun sol çaprazdan sert şutuna Almanya'nın tecrübeli kalecisi Neuer güçlükle dokundu,
top üst direğe çarpıp kornere çıktı. 56'da Almanya Kimmich'le pozisyondan faydalanamazken cezayı 62'de Morata kesti. Alba'nın ön direğe gönderdiği topa ayak koyan 30 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandırdı.
Umutlar tükenirken 83'te meşin yuvarlak Füllkrug'un önünde kaldı ve o da sağ çaprazdan vuruşuyla ağları sarsıp, Almanya'ya 1 puanı getirdi.
BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
El ele turlarlar
Japonya'nın
kendini yakan Kosta Rika yenilgisi, dün akşam sahnelenecek gerilim filmini ortadan kaldırdı. 60. dakikaya kadar iki büyük takım sanki hazırlık maçı oynuyorlardı. Tempo düşüktü, karşılıklı üretkenlik çok sınırlıydı. Bir Neuer'den bir de Simon'dan güzel kurtarışlar vardı.
Zaman zaman da İspanya'nın alışılmış pas trafiği gündeme geldi. Morata'nın golünden sonra Almanya biraz hareketlilik kazandı. Ve de Füllkrug çok güzel bir gol atıp skora denge getirdi. Kalan bölümde iki takım da skora razıydı.
Sonuçta puanlar paylaşıldı. Bu işten İspanya da memnun, çünkü grup birinciliği büyük ihtimalle ellerinde. Almanya da Kosta Rika'yı yenip grup ikincisi olarak bir üst tura çıkar. Bana göre Almanya mağlup da olsa yine son maçı kazanıp 3 puan ve averajla yoluna devam ederdi.
Ama bir gerçek var ki Almanya iyi futbol oynamıyor. Ancak birçok şampiyonada böyle başlangıçlar yapıp sonrasında da yarı final ve final oynamışlığı var