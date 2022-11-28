Boğalar kaçtı panzer yakaladı

Dünya Kupası E Grubu'nda devler karşı karşıya geldi. Kupayı 4 kez müzesine götürmüş Almanya, Japonya yenilgisinin yaralarını sarmak için çıktı İspanya karşısına. Ancak Boğalar da Kosta Rika'ya 7 atarak gövde gösterisi yapmış, formda bir ekipti. İlk net fırsatı da onlar yakaladı… 7. dakikadatop üst direğe çarpıp kornere çıktı. 56'da Almanya Kimmich'le pozisyondan faydalanamazken cezayı 62'de Morata kesti.Umutlar tükenirken 83'te meşin yuvarlak Füllkrug'un önünde kaldı ve o da sağ çaprazdan vuruşuyla ağları sarsıp, Almanya'ya 1 puanı getirdi.El ele turlarlarkendini yakan Kosta Rika yenilgisi, dün akşam sahnelenecek gerilim filmini ortadan kaldırdı. 60. dakikaya kadar iki büyük takım sanki hazırlık maçı oynuyorlardı. Tempo düşüktü, karşılıklı üretkenlik çok sınırlıydı.Zaman zaman da İspanya'nın alışılmış pas trafiği gündeme geldi. Morata'nın golünden sonra Almanya biraz hareketlilik kazandı. Ve de Füllkrug çok güzel bir gol atıp skora denge getirdi.Sonuçta puanlar paylaşıldı. Bu işten İspanya da memnun, çünkü grup birinciliği büyük ihtimalle ellerinde. Almanya da Kosta Rika'yı yenip grup ikincisi olarak bir üst tura çıkar. Bana göreAma bir gerçek var ki Almanya iyi futbol oynamıyor. Ancak birçok şampiyonada böyle başlangıçlar yapıp sonrasında da yarı final ve final oynamışlığı var