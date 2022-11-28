Queiroz ile Klinsmann birbirine girdi!

İRAN Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Katar 2022 Teknik Çalışma Grubu'nda görev yapan Jürgen Klinsmann'ın istifa etmesini istedi. Alman teknik adamın "Queiroz, Kolombiya ve Mısır ile elemeleri aşamadı, İran'ın başına geçti. Bu onların kültürü ve Queiroz iyi uyuyor. Sahada sürekli gözünüzün önündeler. Konsantrasyonunuzu kaybetmenize neden oluyorlar" sözlerine Portekizli hoca şöyle yanıt verdi: "Bu sözler futbol için utanç vericidir. Sizi, İranlı oyuncularla sosyalleşmeye ve onlardan ülkeyi, İran halkını, şairleri ve sanatı, cebiri, tüm bin yıllık Pers kültürünü öğrenmeye davet ediyoruz. Kampımızı ziyaret etmeden önce istifa etmenizi bekliyoruz."