Portakallar bileti kolay aldı

TURNUVANIN favorisi olarak dikkat çeken Louis Van Gaal'in takımı Hollanda, Katar engelini 2-0 ile geçerek A Grubu'nu lider tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı. İlk iki maçta ağları bularakev sahibi karşısında da sahne aldı. 26. dakikada harika bir gol atan yıldız futbolcu, soyunma odasına önde götürdü Hollanda'yı… Fişi çekip mücadelenin son anlarına rahat girmek isteyen Portakallar, istediği golü 49'da buldu. Depay'ın şutunda takipçiliğini konuşturanHollanda skoru koruyarak zaferini ilan etti.