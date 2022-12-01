Tunus, Fransa’yı devirdi ama yetmedi

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ruptan çıkmayı daha önce garantileyen son dünya şampiyonu Fransa, Tunus'un karşısına bol rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Çok kötü oynayan Horozlar, rakibine 1-0 mağlup oldu.
Topun kontrolünü elinde tutarak Fransa'yı bunaltan kırmızı- beyazlılar, 8. dakikada Ghandri ile ağları sarstı fakat ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. İkinci devrede de ağırlığını koyan Tunus, Wahbi Khazri'nin defansı ipe dizerek attığı golle üstünlüğü sağladı.
Umutlanan Afrika ekibi mücadele boyunca skoru korumaya geçti. Horozlar, 90+8'de Griezmann ile eşitlik sayısını atsa da VAR'ın uyarısıyla gol iptal edildi. Avustralya'nın, Danimarka'yı yenmesiyle Fransa'yı 1-0 deviren Tunus'a bu tarihi galibiyet yeterli olmadı ve kupaya 4 puanla veda etti.