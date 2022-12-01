Tunus, Fransa’yı devirdi ama yetmedi

ruptan çıkmayı daha önce garantileyen son dünya şampiyonu Fransa, Tunus'un karşısına bol rotasyonlu bir kadroyla çıktı.Topun kontrolünü elinde tutarak Fransa'yı bunaltan kırmızı- beyazlılar, 8. dakikada Ghandri ile ağları sarstı fakat ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.Umutlanan Afrika ekibi mücadele boyunca skoru korumaya geçti. Horozlar, 90+8'de Griezmann ile eşitlik sayısını atsa da VAR'ın uyarısıyla gol iptal edildi.