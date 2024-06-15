Dıkkat! 40 bin holigan

Almanya'daki turnuva için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken İngiltere- Sırbistan karşılaşması için polisler teyakkuza geçti.Gelsenkirchen'de yarın oynanacak maç için kırmızı alarm ilan edildi.İspanyol As gazetesi tüm ülkelerin yıldızlarını ve lakaplarını gündeme aldı. Türkiye'den Kerem Aktürkoğlu'nu ön plana çıkaran AS, milli oyuncuyu lakabı Harry Potter ile tanıttı.İNGİLTERE Milli Takım kadrosundan çıkarılan Harry Maguire için Ada basınında tartışmalar yaşanırken oyuncunun Türkiye'de yaptığı tatil de manşetlerde.63 kez milli formayı giyen Maguire'ın kaldığı otelin günlüğünün 6 bin 500 Pound (270 bin TL) olduğuna dikkat çekildi.PORTEKİZLİ futbolcu Ricardo Quaresma, ülkesinin EURO 2024'teki şansıyla ilgili konuştu. Takımdan beklentilerin yüksek olduğunu söyleyen 40 yaşındaki eski oyuncu,dedi. Uzun dönem Beşiktaş'ta oynayan yıldız futbolcu,yorumunu yaptı.