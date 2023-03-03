1 numaralı sıkıntı

Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam edenBirçok oyuncusu ile sözleşmesi biteceği için yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, kadroda düşünmediklerini de elden çıkaracak. Yönetim, bu süreçte en büyük sıkıntıyı kalede yaşayacak gibi görünüyor.Göztepe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'la devam edilmeme kararı alındı. Ertuğrul Çetin ise forma giyebileceği bir kulübe kiralık olarak gidecek.Sezon başında 500 bin Euro'ya Göztepe'den kiralanan kaleci, kendisini gösteremedi. Süper Lig'de 1 dakika bile forma giyemeyen 24 yaşındaki isim, sezon sonunda Göztepe'ye geri dönecek. Kanarya, oyuncunun 1.2 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu fazla bulduğu için bu kararı aldı.FENERBAHÇE, 19 yaşındaki kalecisine Emre Demir taktiği yapacak. Zorunlu süre alma şartıyla Ertuğrul sezon sonunda başka bir takıma kiralanacak. Emre- Samsunspor örneğindeki gibi oyuncunun forma giymesi ve tecrübelenmesi garanti bir hale getirilmek isteniliyor.Fenerbahçe, milli file bekçisi ile görüşmelerini sürdürüyor. Ama oyuncunun talep ettiği maaşa çıkılmayacak. Sarı-lacivertlilerin teklif ettiği 10-15 milyon TL arasındaki maaşı tecrübeli kaleci düşük buluyor. 20 milyon TL civarında bir rakama imza atmak isteyen Altay, Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Takımın şampiyon olması halinde kararı değişebilir.