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Giriş Tarihi: 3.3.2023

1 numaralı sıkıntı

Samet YÜKSEL
1 numaralı sıkıntı

Altay Bayındır’ın sözleşmesi bitiyor, İrfan Can Eğribayat’la devam edilmeyecek, Ertuğrul Çetin ise kiraya gönderilecek

Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de yönetimi sezon sonunda zorlu bir mesai bekliyor. Birçok oyuncusu ile sözleşmesi biteceği için yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, kadroda düşünmediklerini de elden çıkaracak. Yönetim, bu süreçte en büyük sıkıntıyı kalede yaşayacak gibi görünüyor. Bir numaralı file bekçisi Altay Bayındır'ın sezon sonu bitecek sözleşmesi için henüz anlaşma sağlanamadı. Göztepe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'la devam edilmeme kararı alındı. Ertuğrul Çetin ise forma giyebileceği bir kulübe kiralık olarak gidecek.

İRFAN CAN EĞRIBAYAT
Sezon başında 500 bin Euro'ya Göztepe'den kiralanan kaleci, kendisini gösteremedi. Süper Lig'de 1 dakika bile forma giyemeyen 24 yaşındaki isim, sezon sonunda Göztepe'ye geri dönecek. Kanarya, oyuncunun 1.2 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu fazla bulduğu için bu kararı aldı.

ERTUĞRUL ÇETIN
FENERBAHÇE, 19 yaşındaki kalecisine Emre Demir taktiği yapacak. Zorunlu süre alma şartıyla Ertuğrul sezon sonunda başka bir takıma kiralanacak. Emre- Samsunspor örneğindeki gibi oyuncunun forma giymesi ve tecrübelenmesi garanti bir hale getirilmek isteniliyor.

ALTAY BAYINDIR
Fenerbahçe, milli file bekçisi ile görüşmelerini sürdürüyor. Ama oyuncunun talep ettiği maaşa çıkılmayacak. Sarı-lacivertlilerin teklif ettiği 10-15 milyon TL arasındaki maaşı tecrübeli kaleci düşük buluyor. 20 milyon TL civarında bir rakama imza atmak isteyen Altay, Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Takımın şampiyon olması halinde kararı değişebilir.

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