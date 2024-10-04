1 puanlık teselli!

Avrupa'da yoluna yenilgisiz devam eden sarı-lacivertlilerin sıradaki rakibi zor günler geçiren ManU olacak
HATALARIMIZA ÇALIŞIYORUZ
Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren 36 yaşındaki Tadic, zorluk derecesi yüksek bir maç oynadıklarını belirtti. Sırp sol kanat, "Gerçekten zor bir maçtı. Bunun böyle olacağını biliyorduk. Twente nasıl oynamasını gerektiğini iyi biliyor. Bize problem yarattılar. İlk yarı yakaladığımız 2 fırsatı atabilirdik. Kendi oyun ritmimizi bulduğumuz zaman maç değişti ve 1 puanla aldık. Hatalarımız konusunda çalışıyoruz, her gün en iyisi olması için çabalıyoruz. Sezon içerisinde çok daha iyi noktaya geleceğiz" dedi.
MAÇIN ADAMI LİVAKOVİC
6'sı ceza sahası içinden olmak üzere 8 kurtarış yapan Livakovic, 8.5 reytingiyle maçın adamı oldu. Aynı zamanda bu sayı ile Volkan Demirel'in Nisan 2013'te Lazio karşısında yaptığı 9 kurtarışın ardından en yüksek sayıya ulaştı.
İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK
Avrupa
kariyerinde ve
Fenerbahçe'de ilk asistini
yapan Amrabat 1-1'lık skoru
şöyle yorumladı: "Zor bir maç oldu.
Twente iyi bir takım. Genç ve kaliteli
oyuncuları var. Geçen hafta Old
Trafford'da M.United ile berabere
kaldılar. 1 puan iyi netice. Zor maçtı.
Önemli bir puan elde ettik. Rakip sizi sola
ittiğinde siz de soldan atak yapıyorsunuz. Biz
oyunun yönünü değiştirip sağdan da oynamaya
çalıştık. Önemli olan noktalardan
birisi rakibinizi kovalamak. Bana
göre bugün genel anlamda iyi
bir iş çıkardık."
AMRABAT'TAN TARİHİ ASİST
Fenerbahçe'de Union maçıyla 11'e giren Amrabat, Antalya'dan sonra Twente karşısında da Mourinho'nun ilk tercihiydi. Faslı yıldız, Tadic'in golünde müthiş bir asiste imza attı. Takımına ilk katkısını vermiş oldu. Aynı zamanda, Avrupa kupaları kariyerindeki 30'uncu maçında ilk asistini yaptı.
MANU'DAN GÜZEL HABER
Fenerbahçe'nin 24 Ekim'de İstanbul'da ağırlayacağı Manchester United'ın en önemli yıldızı Porto'yla 3-3 berabere kaldıkları maçta kırmızı kart gördü. Bruno Fernandes, Kadıköy'de forma giyemeyecek.
TADİC SERİYE BAĞLADI
Fenerbahçe'nin tecrübeli 10 numarası son 7 maçta sadece Galatasaray derbisi ve Union SG maçlarını boş geçti. Kalan 5 maçta 5 gol-3 asistlik katkı verdi. Süper Lig'de 2-0 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında da kilidi açan isim Tadic olmuştu. Sırp yıldız dün ilk kez sol tarafta oynadı.
KAYBETMEDİ PARA KAZANDI
Dusan Tadic'in beraberliği getiren golü Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtarırken, kulübün kasasına da 150 bin Euro (yaklaşık 5 milyon 648 bin TL)
girmesine sağladı.
SZYMANSKİ'YE SERT TEPKİ
SARI-LACIVERTLİ takımda Sebastian Szymanski, Twente maçında iyi bir performans ortaya koyamadı. Geçen sezonun başarılı isimlerinden olan Szymanski, taraftardan da sert tepki gördü. Sosyal medyada Polonyalı oyuncunun hücumda etkisizliğinden dert yakınılırken taraftarla da ipler kopma noktasına geldi.
Szymanski bu sezon 12 maçta 1 gol atarken,
sarı-lacivertli renklere gönül verenler futbolcunun hâlâ neden 11'in vazgeçilmezi olduğunu tartışmaya başladı.
DİREKTEN DÖNDÜ
FENERBAHÇE,
23. dakikada rakip kalede tehlike yarattı ancak üst üste iki pozisyondan da faydalanamadı. Önce En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak golle buluşamadı. Ardından Tadic, soldan Oosterwolde'nin önüne bıraktı. Hollandalı oyuncu, sol çaprazdan sert vurdu, top direkten dönüp taca çıktı