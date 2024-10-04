1 puanlık teselli!

Avrupa'da yoluna yenilgisiz devam eden sarı-lacivertlilerin sıradaki rakibi zor günler geçiren ManU olacakFenerbahçe'ye 1 puanı getiren 36 yaşındaki Tadic, zorluk derecesi yüksek bir maç oynadıklarını belirtti. Sırp sol kanat, "Gerçekten zor bir maçtı. Bunun böyle olacağını biliyorduk. Twente nasıl oynamasını gerektiğini iyi biliyor. Bize problem yarattılar. İlk yarı yakaladığımız 2 fırsatı atabilirdik. Kendi oyun ritmimizi bulduğumuz zaman maç değişti ve 1 puanla aldık. Hatalarımız konusunda çalışıyoruz, her gün en iyisi olması için çabalıyoruz. Sezon içerisinde çok daha iyi noktaya geleceğiz" dedi.6'sı ceza sahası içinden olmak üzere 8 kurtarış yapan Livakovic, 8.5 reytingiyle maçın adamı oldu. Aynı zamanda bu sayı ile Volkan Demirel'in Nisan 2013'te Lazio karşısında yaptığı 9 kurtarışın ardından en yüksek sayıya ulaştı.kariyerinde veFenerbahçe'de ilk asistiniyapan Amrabat 1-1'lık skoruşöyle yorumladı: "Zor bir maç oldu.Twente iyi bir takım. Genç ve kalitelioyuncuları var. Geçen hafta OldTrafford'da M.United ile beraberekaldılar. 1 puan iyi netice. Zor maçtı.Önemli bir puan elde ettik. Rakip sizi solaittiğinde siz de soldan atak yapıyorsunuz. Bizoyunun yönünü değiştirip sağdan da oynamayaçalıştık. Önemli olan noktalardanbirisi rakibinizi kovalamak. Banagöre bugün genel anlamda iyibir iş çıkardık."Fenerbahçe'de Union maçıyla 11'e giren Amrabat, Antalya'dan sonra Twente karşısında da Mourinho'nun ilk tercihiydi. Faslı yıldız, Tadic'in golünde müthiş bir asiste imza attı. Takımına ilk katkısını vermiş oldu. Aynı zamanda, Avrupa kupaları kariyerindeki 30'uncu maçında ilk asistini yaptı.Fenerbahçe'nin 24 Ekim'de İstanbul'da ağırlayacağı Manchester United'ın en önemli yıldızı Porto'yla 3-3 berabere kaldıkları maçta kırmızı kart gördü. Bruno Fernandes, Kadıköy'de forma giyemeyecek.Fenerbahçe'nin tecrübeli 10 numarası son 7 maçta sadece Galatasaray derbisi ve Union SG maçlarını boş geçti. Kalan 5 maçta 5 gol-3 asistlik katkı verdi. Süper Lig'de 2-0 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında da kilidi açan isim Tadic olmuştu. Sırp yıldız dün ilk kez sol tarafta oynadı.Dusan Tadic'in beraberliği getiren golü Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtarırken, kulübün kasasına da 150 bin Eurogirmesine sağladı.SARI-LACIVERTLİ takımda Sebastian Szymanski, Twente maçında iyi bir performans ortaya koyamadı. Geçen sezonun başarılı isimlerinden olan Szymanski, taraftardan da sert tepki gördü.Szymanski bu sezonsarı-lacivertli renklere gönül verenler futbolcunun hâlâ neden 11'in vazgeçilmezi olduğunu tartışmaya başladı.FENERBAHÇE23. dakikada rakip kalede tehlike yarattı ancak üst üste iki pozisyondan da faydalanamadı. Önce En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak golle buluşamadı. Ardından Tadic, soldan Oosterwolde'nin önüne bıraktı. Hollandalı oyuncu, sol çaprazdan sert vurdu, top direkten dönüp taca çıktı