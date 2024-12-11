10 kez oynasak 8 defa yenerdik

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kritik Athletic Bilbao maçı öncesinde takımın motivasyonunun tam olduğunu söyledi. Beşiktaş maçı sonrasında hemen kazanmak için hazır olduklarını belirten Portekizli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Avrupa'da fikstürümüz zor oldu.Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz, bu yüzden evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor. Motivasyon kolay. Gerçekten iyi bir takıma karşı oynayacağımız için motivasyon kendiliğinden sağlanır. Kaybettiğiniz maçtan sonra bir an önce kazanmak istersiniz. Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bunu oyuncularıma da aktardım.Beşiktaş maçı 10 kez oynansa sekizini biz kazanırdık, biri berabere biterdi. Kazanmayı biz hak ettik.İlk golü atsaydık o maçı rahat alırdık. Ağlamak için vaktimiz yok. 3 puan tur atlamak için yeterli olacaktır Avrupa Ligi'nde.""Pep Guardiola, beni seviyor ve ben de onu seviyorum. Küme düşmelerini istemiyorum. Ben adaleti görmek isterim! Küçük takımlar limitlerini 5-10 Euro aştığında ceza alıyor. Tek istediğim adalet, karşılıklı kötü niyet asla yok.".Bahçe, A.Bilbao maçı ile birlikte ilk 8 virajını da dönmenin peşinde. En önemli eksikolacak. Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı orta sahanın yokluğundaforma bulacak. Listede olmayan Kostic yerini Mert Müldür'e bırakırken sakatlığı geçen Osayi de ilk 11'deki görevine dönecek. Diğer hamle hücum hattında bekleniyor. Oğuz Aydın da listede olmayanlar arasında. Onun yerinesağda, Maximin solda oynarken forvet arkası ise Szymanski'ye emanet edilecek.