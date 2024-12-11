10 kez oynasak 8 defa yenerdik

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kritik Athletic Bilbao maçı öncesinde takımın motivasyonunun tam olduğunu söyledi. Beşiktaş maçı sonrasında hemen kazanmak için hazır olduklarını belirten Portekizli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Avrupa'da fikstürümüz zor oldu. Herkes evinde oynadığı maçlarda kolay takımlarla karşılaşmak ister. Bizim işimiz zor. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Lyon maçı da çok zorlu olacak.
Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz, bu yüzden evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor. Motivasyon kolay. Gerçekten iyi bir takıma karşı oynayacağımız için motivasyon kendiliğinden sağlanır. Kaybettiğiniz maçtan sonra bir an önce kazanmak istersiniz. Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bunu oyuncularıma da aktardım.
AĞLAMAK İÇİN VAKİT YOK
Beşiktaş maçı 10 kez oynansa sekizini biz kazanırdık, biri berabere biterdi. Kazanmayı biz hak ettik. Daha iyi oynadık, mutluluğu etkiledi, öz güvenimizi etkilemedi.
İlk golü atsaydık o maçı rahat alırdık. Ağlamak için vaktimiz yok. 3 puan tur atlamak için yeterli olacaktır Avrupa Ligi'nde."
PEP BENİ SEVİYOR
"Pep Guardiola, beni seviyor ve ben de onu seviyorum. Küme düşmelerini istemiyorum. Ben adaleti görmek isterim! Küçük takımlar limitlerini 5-10 Euro aştığında ceza alıyor. Tek istediğim adalet, karşılıklı kötü niyet asla yok."
AVRUPA'DA HÜCUM FARKI!
F
.Bahçe, A.Bilbao maçı ile birlikte ilk 8 virajını da dönmenin peşinde. En önemli eksik Fred
olacak. Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı orta sahanın yokluğunda İsmail Yüksek
forma bulacak. Listede olmayan Kostic yerini Mert Müldür'e bırakırken sakatlığı geçen Osayi de ilk 11'deki görevine dönecek. Diğer hamle hücum hattında bekleniyor. Oğuz Aydın da listede olmayanlar arasında. Onun yerine Tadic
sağda, Maximin solda oynarken forvet arkası ise Szymanski'ye emanet edilecek. En uçta En-Nesyri olacak.