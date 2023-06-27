10 numara arayış

F.Bahçe'de teknik adam gibi Arda Güler'in geleceği de belirsizliğini koruyor.Sarı-lacivertli yönetim yeni sezonda 10 numaralı formayı vereceği ismi aramaya başladı. İngiliz basını, Beşiktaş'ın da gündeminde olan'yu Fenerbahçe'ye yazdı. Gündeme gelen diğer isimse Brahim Diaz oldu.23 yaşındaki futbolcu kiralıktan döndü.Fas asıllı İspanyoloyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euroolarak görünüyor. Real Madrid'in, Arda Güler ısrarıbilinirken, Diaz'ın da bu transfere karşılık Fenerbahçe'yegelebileceği yorumları yapılıyor. Genç oyuncununMadrid ekibi ile sözleşmesi 2027 yılına kadar.