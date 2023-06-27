10 numara arayış

Arda’nın gidişine kesin gözüyle bakılırken F.Bahçe, 10 numaray ıgiyecek ismi arıyor
F.Bahçe'de teknik adam gibi Arda Güler'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Güler ailesi ile yapılaniki görüşmeden de olumlu bir sonuççıkmaması ayrılığı güçlendiriyor. Sarı-lacivertli yönetim yeni sezonda 10 numaralı formayı vereceği ismi aramaya başladı. İngiliz basını, Beşiktaş'ın da gündeminde olan PhillippeCoutinho'yu Fenerbahçe'ye yazdı. Gündeme gelen diğer isimse Brahim Diaz oldu. Real Madrid'in 2019'daM.City'den 17 milyon Euro'ya aldığıDiaz, sonrasında Milan'a kiralanmıştı.
ARDA GÜLER'İN YERİNE BRAHİM DİAZ GELSİN!
23 yaşındaki futbolcu kiralıktan döndü. Geridekalan sezonda Serie A'da 33 maça çıkan ve 1946dakikada 6 gol-7 asistle oynayan Fas asıllı İspanyoloyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euroolarak görünüyor. Real Madrid'in, Arda Güler ısrarıbilinirken, Diaz'ın da bu transfere karşılık Fenerbahçe'yegelebileceği yorumları yapılıyor. Genç oyuncununMadrid ekibi ile sözleşmesi 2027 yılına kadar.