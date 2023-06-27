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Giriş Tarihi: 27.6.2023

10 numara arayış

10 numara arayış

Arda’nın gidişine kesin gözüyle bakılırken F.Bahçe, 10 numaray ıgiyecek ismi arıyor

F.Bahçe'de teknik adam gibi Arda Güler'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Güler ailesi ile yapılan iki görüşmeden de olumlu bir sonuç çıkmaması ayrılığı güçlendiriyor. Sarı-lacivertli yönetim yeni sezonda 10 numaralı formayı vereceği ismi aramaya başladı. İngiliz basını, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Phillippe Coutinho'yu Fenerbahçe'ye yazdı. Gündeme gelen diğer isimse Brahim Diaz oldu. Real Madrid'in 2019'da M.City'den 17 milyon Euro'ya aldığı Diaz, sonrasında Milan'a kiralanmıştı.

ARDA GÜLER'İN YERİNE BRAHİM DİAZ GELSİN!
23 yaşındaki futbolcu kiralıktan döndü. Geride kalan sezonda Serie A'da 33 maça çıkan ve 1946 dakikada 6 gol-7 asistle oynayan Fas asıllı İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak görünüyor. Real Madrid'in, Arda Güler ısrarı bilinirken, Diaz'ın da bu transfere karşılık Fenerbahçe'ye gelebileceği yorumları yapılıyor. Genç oyuncunun Madrid ekibi ile sözleşmesi 2027 yılına kadar.

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