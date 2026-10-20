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Giriş Tarihi: 20.10.2026

10 numara Greenwood

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10 numara Greenwood
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Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. İsmail Kartal, hücumda Lukaku'yu 1 adım önde tutuyor. Fenerbahçe'nin kalesini Ederson koruyacak. Savunma dörtlüsünün Semedo, Skriniar, Ake ve Brown'dan oluşması bekleniyor. Orta sahada Guendouzi ile İsmail görev yaparken en kritik nokta ise Asensio'nun yokluğunda 10 numara olarak Greenwood denenecek. Sol kanatta Oğuz Aydın sahaya çıkarken sağ kanat için ise Nene ya da İrfan Can Kahveci tercih edilecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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