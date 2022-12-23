11 oynarsam gelirim

Fenerbahçe yönetimi ile maaş konusunda anlaşamayan milli eldiven, İtalyan kulübünden garanti isteyip beklemeye geçti
Fenerbahçe ile sözleşmesi30 Haziran 2023'te sonaerecek Altay Bayındırgelecek planlarına başladı.Milli eldiven için İtalya'dansürpriz bir iddia ortaya atıldı.24 yaşındaki kalecinin kendisiyleilgilenen İnter'e ilk 11'de oynamaşartı koştuğu öğrenildi. Sarı-lacivertliyönetimle maaş konusunda bir türlüanlaşamayan Altay, 25 milyon TL istemişama bu talep kabul görmemişti.İtalyan ekibinin kaleci adaylarıarasında Bournemouthforması giyen 33 yaşındakiBrezilyalı Neto ileM.Gladbach'ın kalesinikoruyan 34 yaşındakiYann Sommer de yer alıyor. Sezonsonunda sözleşmesi bitecek olan AltayBayındır, bu hafta içinde F.Bahçe'yeimza atmazsa, 1 Ocak itibarıyla istediğitakımla anlaşma hakkını elde edecekve bonservissiz gidebilecek.