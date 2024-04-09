12. adam’dan çağrı: Kadıköy’de idman yapın

Fenerbahçe taraftarının bir kısmı Süper Kupa'ya U19 takımı ile çıkıp çekilmeyi eleştirirken, bir kısmı da gösterilen tepkiye destek verdi. Ancak geride kalan karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolseverler12. adam, perşembe günü Konferans Ligi'nde oynanacak olan Olympiakos deplasmanından sonra taraftara açık şekilde Ülker Stadı'nda antrenman yapılmasını istiyor.futbolseverlerin bu talebini yöneticilerin değerlendirmeye aldığı öğrenildi.SÜPER Kupa Finali birçok anlamda tarihe geçti. Başlama vuruşuyla top 50 saniye oyunda kalırken, bu süre aynı zamanda dünya futbol tarihinin en kısa maçlarından biri oldu. Fenerbahçe'nin 19 yaş altı futbolcuları topla hiç temas edemedi. Galatasaray, santrayla beraber 16 pasta rakip kaleye giderek İcardi ile golü buldu. Cimbom'da Muslera ile birlikte topa dokunmayan tek isim orta sahada Kerem Aktürkoğlu'ydu.