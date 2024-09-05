13 milyon euro uçtu gitti

Önemli yıldızları kadrosuna katarak Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefini kovalayan Fenerbahçe'de gelenler kadar ayrılanlar da gündem oldu.2022 yazında Marsilya'dan 5.23 milyon Euro karşılığında alınan Luan Peres, bedelsiz olarak Brezilya ekibi Santos'a verildi.Son olarak Milan'dan 3.5 milyon Euro'ya gelen Rade Krunic, bedelsiz Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın yolunu tuttu.Bu sezon Mourinho'nun da kazanmaya çalıştığı ancak verilen şansları değerlendiremeyen Krunic'in transferi için bonservis bedeli alınmazken, anlaşmaya göre;Kızılyıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Bosnalı orta sahanın Türkiye macerası, bir yılı doldurmadan sona erdi. 30 yaşındaki futbolcu, taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerin başında geliyordu.Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 1255 dakika forma giyen Rade Krunic, hiç gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Orta sahadaki verimsizliğiyle çok eleştirilen 30 yaşındaki oyuncu, yaptığı top kayıplarıyla da taraftarı çok kızdırıyordu.