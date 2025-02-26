14 puan uçtu gitti

Mourinho'nun Fenerbahçe'si, son haftalarda ortaya koyduğu futbolla büyük takdir toplarken, bunun yansıması olarak ligin de en çok gol atan (60) ve en az gol yiyen ekiplerinden biri (23) oldu. Ancak bu değerlerinin dışında sarı-lacivertlilerde madalyonun bir de öteki yüzü var. Galatasaray ile berabere kalarak zirvede ikili averajı kaybeden Kanarya'nın bu sezon ilk 6'da yer alan ekipleri kâbusu oldu. Geride kalan 24 maçta puan kayıplarının tamamını bu takımlar karşısında yaşadı.

BU SEZON DERBİ ZAFERİ GÖREMEDİ

F.Bahçe, ilk 6 sıradakilerle oynadığı 7 müsabakada 4 beraberlik-2 mağlubiyet yaşadı ve 14 puanı çimlere gömdü. Sadece Göztepe'yi (3-2) yenebilirken şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi. Hanesine 7 puan yazdırabilen Kanarya, rakip fileleri 9 kez sarsarken kalesinde 11 gole engel olamadı. F.Bahçe, ligde derbi zaferi de yaşayamadı. G.Saray'dan iki maçta 1 puan alabilirken Beşiktaş'a (1-0) ilk devredeki sınavda mağlup oldu.