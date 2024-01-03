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Giriş Tarihi: 3.1.2024

2 milyon €’luk fark!

2 milyon €’luk fark!

Rade Krunic için Fenerbahçe cephesi 3 milyon Euro teklif sundu. Ancak rakamı az bulan Milan 5 milyon Euro istiyor. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor

Bir yandan stoper transferi üzerinde çalışan Fenerbahçe, bir yandan da orta sahaya takviye için hazırlıklarını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminin başlamasına az bir zaman kala görüşmelerini hızlandıran yönetim, 6 numaraya Rade Krunic'i almak istiyor. Milan forması giyen 30 yaşındaki ön libero ile anlaşma sağlayan sarılacivertliler, İtalyan kulübüyle de pazarlık halinde. İlk iletilen 3 milyon Euro'luk bonservis teklifinin üzerine çıkmaya niyeti olmayan Fenerbahçe cephesi, gelecek yanıtı bekliyordu. Ancak Çizme ekibinin bu rakamı çok düşük bulduğu ve bonservis isteklerinin 5 milyon Euro olduğunu bildirdiği öğrenildi. Türkiye'ye gelmeye hazır olan Bosnalı futbolcu, kulübünü ikna etmeye çalışırken kulüpler arası

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2 milyon €’luk fark!
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