2 milyon €’luk fark!

Bir yandan stoper transferi üzerinde çalışan Fenerbahçe, bir yandan da orta sahaya takviye için hazırlıklarını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminin başlamasına az bir zaman kala görüşmelerini hızlandıran yönetim, 6 numaraya Rade Krunic'i almak istiyor.Ancak Çizme ekibinin bu rakamı çok düşük bulduğu ve bonservis isteklerinin 5 milyon Euro olduğunu bildirdiği öğrenildi. Türkiye'ye gelmeye hazır olan Bosnalı futbolcu, kulübünü ikna etmeye çalışırken kulüpler arası