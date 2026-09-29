25 milyon euro’luk dev operasyon!

Fenerbahçe, önceki gün gerçekleştirdiği olağan genel kurulda Chobani Stadyumu projesine ilişkin önemli detayları açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Nihat Özbağı, tamamlanan mimari, betonarme ve statik proje çalışmalarına ilişkin bilgi verirken Kadıköy'deki stadyumun kapasitesinin artırılmasıyla ilgili projenin finansman modelini de açıkladı.

ÖZBAĞI'DAN 1 MİLYON'€LUK DESTEK

Özbağı'nın açıklamalarında dikkat çeken noktalardan biri, projenin hazırlık aşamasındaki maliyetinin kendisi tarafından karşılanacak olması oldu. Tamamlanan mimari, betonarme ve statik proje çalışmalarının yaklaşık 1 milyon Euro'luk bedelini Nihat Özbağı karşılayacak. Stadın kapasitesinin artırılması ve yapılacak yenilemelerin inşaat maliyeti ise 50 milyon Euro olacak. Bu bedel ise Fenerbahçe Kulübü tarafından karşılanacak. Kulüp, bu inşaat maliyetini yeni dönemde elde edilmesi planlanan kombine ve loca satışları ile sponsorluk gelirleri üzerinden finanse edecek. Stadyum projesiyle birlikte Fenerbahçe'nin yıllık gelirlerinde 25 milyon Euro'luk artış hedefleniyor.



52 YENİ LOCA YAPILACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadyumunun kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması planlanıyor. Proje kapsamında kale arkalarında 44 yeni loca yapılması, yükseltilecek kulelerde ise 8 loca oluşturulması planlanıyor. Özbağı, stadyumda gerçekleştirilecek çalışmaların maçların oynanmasına engel olmayacağını da belirtti.

TORUNOĞULLARI: SADECE KANTE'YE VERGİ VERİLİYOR!

F.Bahçe'nin olağan genel kurulunda başkan Aziz Yıldırım'ın, N'Golo Kante'nin maliyetiyle ilgili konuşmasına önceki dönem yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları'ndan tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Torunoğulları, "Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum. Sanırım ülkede sadece Kante için vergi uygulaması var" ifadelerini kullandı. Yıldırım, Fransız futbolcunun maliyetinin 70 milyon Euro olduğunu açıklamıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör