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Giriş Tarihi: 22.6.2023

3 saatlik zirveden anlaşma çıkmadı

Samet YÜKSEL
3 saatlik zirveden anlaşma çıkmadı

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, baba Ümit Güler’in de katıldığı görüşmede 18 yaşındaki yıldızın 1 yıl daha takımda kalmasını istedi. Maddi olarak beklentilerin karşılanacağı vurgulansa da el sıkışılmadı. Taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek

Fenerbahçe'de taraftarların 1 sene daha kalması için seferber olduğu ancak kariyerine yurt dışında devam etmek isteyen Arda Güler ile dün sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, bir görüşme yaptı. 18 yaşındaki yıldızın babası Ümit Güler'in de katıldığı toplantı 3 saat sürdü. Başkan Ali Koç, Arda'nın 1 yıl daha F.Bahçe'de oynamasını çok istediğini net bir dille vurgularken, buna manevi olarak çok ihtiyaçları olduğunu da söyledi.

'BONSERVİSİNİ VERELİM, KİRALIK KAL'
Maddi olarak da genç on numaranın beklentilerinin karşılanacağını ifade eden Koç, Arda'nın gelecek sezon formasının garanti olduğunun altını özellikle çizdi. Masaya, Arda'nın bonservisiyle başka bir takıma verilmesi ve kiralık olarak 1 yıl daha kalması önerisi de geldi. Hem oyuncunun geleceği hem de F.Bahçe'nin durumu hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, anlaşma sağlanamadı. Taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek. Bilindiği gibi Arda'nın serbest kalma bedeli 17.5 milyon Euro...



YENİ SEZON KOMBİNE FİYATLARI BELLİ OLDU
F.Bahçe'de 2023-24 sezonunun kombine fiyatları açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar saat 17.00'ye kadar devam edeceğini bildirdi. Genel satışın ise 7 Temmuz'da açılacağı ve 23 Temmuz'da biteceği kaydedildi. En düşük kombine fiyatı 6 bin 500 TL (öğrenciler için 3500 TL) ile kale arkası, en yüksek ise 150 bin TL ile VIP.

OY YAĞMURU İLE ZİRVEYİ GÖRDÜ
İTALYA'DA yayın yapan Tuttosport'un 2003'ten bu yana yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncusuna verdiği Golden Boy ödülü için Arda Güler de aday gösterilmişti. 100 kişilik listeye 78. sıradan giriş yapan Arda, kısa sürede 53 bin 247 oyun 49 bin 818'ini alarak zirveyi gördü.

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3 saatlik zirveden anlaşma çıkmadı
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