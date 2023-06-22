3 saatlik zirveden anlaşma çıkmadı

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, baba Ümit Güler’in de katıldığı görüşmede 18 yaşındaki yıldızın 1 yıl daha takımda kalmasını istedi. Maddi olarak beklentilerin karşılanacağı vurgulansa da el sıkışılmadı. Taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek
Fenerbahçe'de taraftarların 1 sene daha kalması için seferber olduğu ancak kariyerineyurt dışında devam etmek isteyen Arda Güler ile dün sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, bir görüşme yaptı. 18 yaşındaki yıldızın babası Ümit Güler'in de katıldığı toplantı 3 saat sürdü. Başkan Ali Koç, Arda'nın 1 yıl daha F.Bahçe'de oynamasını çok istediğini net bir dille vurgularken, buna manevi olarakçok ihtiyaçları olduğunu da söyledi.
'BONSERVİSİNİ VERELİM, KİRALIK KAL'
Maddi olarak da genç on numaranın beklentilerinin karşılanacağını ifade eden Koç, Arda'nın gelecek sezonformasının garanti olduğunun altını özellikle çizdi. Masaya, Arda'nın bonservisiyle başka bir takıma verilmesi ve kiralık olarak 1 yıl daha kalması önerisi de geldi. Hem oyuncunun geleceği hem de F.Bahçe'nin durumu hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, anlaşma sağlanamadı. Taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek. Bilindiği gibi Arda'nın serbest kalma bedeli 17.5 milyon Euro...
YENİSEZONKOMBİNEFİYATLARIBELLİOLDU F.Bahçe'de 2023-24 sezonunun kombine fiyatları açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar saat 17.00'ye kadar devam edeceğini bildirdi. Genel satışın ise 7 Temmuz'da açılacağı ve 23 Temmuz'da biteceği kaydedildi. En düşük kombine fiyatı 6 bin 500 TL (öğrenciler için 3500 TL) ile kale arkası, en yüksek ise 150 bin TL ile VIP.
OY YAĞMURU İLE ZİRVEYİ GÖRDÜ
İTALYA'DA yayın yapanTuttosport'un 2003'tenbu yana yılın en iyi 21 yaşaltı genç oyuncusuna verdiğiGolden Boy ödülü için ArdaGüler de aday gösterilmişti. 100kişilik listeye 78. sıradan girişyapan Arda, kısa sürede53 bin 247 oyun 49 bin818'ini alarak zirveyigördü.