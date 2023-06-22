3 saatlik zirveden anlaşma çıkmadı

Fenerbahçe'de taraftarların 1 sene daha kalması için seferber olduğu ancakArda Güler ile dün sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, bir görüşme yaptı. 18 yaşındaki yıldızın babası Ümit Güler'in de katıldığı toplantı 3 saat sürdü. Başkan Ali Koç, Arda'nın 1 yıl daha F.Bahçe'de oynamasını çok istediğini net bir dille vurgularken,da söyledi.Maddi olarak da genç on numaranın beklentilerinin karşılanacağını ifade eden Koç,altını özellikle çizdi. Masaya, Arda'nın bonservisiyle başka bir takıma verilmesi ve kiralık olarak 1 yıl daha kalması önerisi de geldi. Hem oyuncunun geleceği hem de F.Bahçe'nin durumu hakkındaanlaşma sağlanamadı. Taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek. Bilindiği gibi Arda'nın serbest kalma bedeli 17.5 milyon Euro...2023-24 sezonunun kombine fiyatları açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar saat 17.00'ye kadar devam edeceğini bildirdi. Genel satışın ise 7 Temmuz'da açılacağı ve 23 Temmuz'da biteceği kaydedildi. En düşük kombine fiyatı 6 bin 500 TL (öğrenciler için 3500 TL) ile kale arkası, en yüksek ise 150 bin TL ile VIP.İTALYA'DA yayın yapanTuttosport'un 2003'tenbu yana yılın en iyiödülü için ArdaGüler de aday gösterilmişti. 100kişilik listeye 78. sıradan girişyapan Arda, kısa sürede53 bin 247 oyun 49 bin818'ini alarak zirveyigördü.