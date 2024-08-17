5 kişiye hapis istemi

sezon 19 Mayıs tarihinde oynanan Galatasaray- Fenerbahçe maçının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede sarı-lacivertli futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, kulübün eski doktoru Ertuğrul Karanlık, yönetici Hulusi Belgü ve eski teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın,suçundan 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, eski yönetici Selahattin Baki'nin soruşturma dosyası ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildi.