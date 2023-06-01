5 sezon da söz verdi şampiyonluk yalan oldu!

alatasaray'ın Ankaragücü'nü yenip ligde mutlu sona ulaşmasıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti sürdü. Sarı-lacivertli taraftarların faturayı kestiği başkan Ali Koç, 2018 yılında göreve gelirken, "sözleriyle büyük bir vizyon vadetse de futbolda sportif bir başarı sağlayamadı. İşte detaylar:Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında toplamda 81 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu isimlerin 42'si için takımın kasasından toplam 125.9 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti çıktı. Galatasaray (116.1 milyon Euro), Beşiktaş (61.3) ve Trabzonspor'dan (53.4) daha fazla harcama yaptı. Kanarya,Sonraki4 sezonda toplamda sadece12 kez bu koltukta kalabildi.Ayrıca bu süreçte 4 haftayıküme düşme potasındageçirip taraftarını hayal kırıklığınauğrattı.Bu kadar başarısızlığın yanında Fenerbahçe'nin ekonomik tablosu dibe vurdu. Açıklanan son faaliyet raporuna göre kulübün 31 Aralık 2022 itibarıyla borcu 7 milyar 686 milyon TL seviyesine geldi.Toplam finansal borç ise 3 milyar 943 milyon TL'ye çıkmış durumda.Bu süre zarfında Koç, Fenerbahçe'nin başında 10. teknik adamıyla çalışırken 2 tane de sportif direktör eskiltti. Kanarya'da Phillip Cocu ile başlayan değirmen, İsmail Kartal ile devam etti.Sportif direktör olarak da Damien Comolli ve Emre Belözoğlu yeterli görülmedi.Fenerbahçe'nin, Ali Koç ile yenilmezlikleri de son buldu. 2018'den bu yana kendi evinde oynadığı maçlarda aldığı kötü sonuçlar 7 tarihi seriyi bitirdi.Beşiktaş'ın 15 yıllık Kadıköy hasreti 2020-21 sezonunda 4-3'lük. skorla bozuldu.Ayrıca Gençlerbirliği (21 yıl), Göztepe (21), Sivasspor (7)'a evinde kaybetti. Son olarak da 37 yıllık kariyerinde Şenol Güneş, Kadıköy'de ilk kez başkan Koç döneminde galibiyet aldı.2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'nin başkanlığına gelen Ali Koç, 5 yılda Türkiye'de hiçbir organizasyonda kupa yüzü göremedi.İki kez mücadele ettiği Avrupa'da da en iyi derecesini bu sezon elde etti. UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna çıksa da Sevilla'ya elenerek