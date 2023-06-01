5 sezon da söz verdi şampiyonluk yalan oldu!

Sarı-lacivertliler, bu süreçte transfer ettiği 81 futbolcunun 42’sine bonservis ve kiralama bedeli olarak 126 milyon Euro ödedi. Oyuncuların ve teknik heyetin maaşları ile rakam çok daha vahim noktalara ulaşırken, kulübün toplam borcu 8 milyar TL’ye dayandı
Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenip ligde mutlu sona ulaşmasıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti sürdü. Sarı-lacivertli taraftarların faturayı kestiği başkan Ali Koç, 2018 yılında göreve gelirken, "Sizbenim nasıl birFenerbahçe hayalettiğimi anlayamadınız" sözleriyle büyük bir vizyon vadetse de futbolda sportif bir başarı sağlayamadı. İşte detaylar:
EN FAZLA HARCAMAYI YAPTI
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında toplamda 81 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu isimlerin 42'si için takımın kasasından toplam 125.9 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti çıktı. Galatasaray (116.1 milyon Euro), Beşiktaş (61.3) ve Trabzonspor'dan (53.4) daha fazla harcama yaptı. Kanarya, ençok parayı Başakşehir'denalınan İrfan Can Kahveci'ye(7 milyon Euro) verdi.
SADECE 12 KEZ LİDER OLABİLDİ
Sarı-lacivertliekip, başkan AliKoç'un ilk yılında(2018-19 sezonu)ligde liderlikyüzü göremedi. Sonraki4 sezonda toplamda sadece12 kez bu koltukta kalabildi.Ayrıca bu süreçte 4 haftayıküme düşme potasındageçirip taraftarını hayal kırıklığınauğrattı.
KISA VADEDE 758 MİLYON TL
Bu kadar başarısızlığın yanında Fenerbahçe'nin ekonomik tablosu dibe vurdu. Açıklanan son faaliyet raporuna göre kulübün 31 Aralık 2022 itibarıyla borcu 7 milyar 686 milyon TL seviyesine geldi. Kanarya, kısavadede bankalara 758 milyonTL ödemesi gerekirkenuzun süreçte de 3 milyar 185milyar TL'lik bir yükle karşıkarşıya. Toplam finansal borç ise 3 milyar 943 milyon TL'ye çıkmış durumda.
10 HOCA, 2 SPORTİF DİREKTÖR
Bu süre zarfında Koç, Fenerbahçe'nin başında 10. teknik adamıyla çalışırken 2 tane de sportif direktör eskiltti. Kanarya'da Phillip Cocu ile başlayan değirmen, İsmail Kartal ile devam etti. Başkan Ali Koç görev süresiboyunca her sezon ortalama2 hoca değiştirdi. Sportif direktör olarak da Damien Comolli ve Emre Belözoğlu yeterli görülmedi.
TARİHİ SERİLER HEP SON BULDU
Fenerbahçe'nin, Ali Koç ile yenilmezlikleri de son buldu. 2018'den bu yana kendi evinde oynadığı maçlarda aldığı kötü sonuçlar 7 tarihi seriyi bitirdi. Kanarya;2020'de Galatasaray'a3-1 yenilerek21 yıllıküstünlüğünükaybetti. Beşiktaş'ın 15 yıllık Kadıköy hasreti 2020-21 sezonunda 4-3'lük. skorla bozuldu. En son Ülker Stadı'nda1997'de kazanan Trabzonsporda 23 sene sonra 3-1 galipgeldi. Ayrıca Gençlerbirliği (21 yıl), Göztepe (21), Sivasspor (7)'a evinde kaybetti. Son olarak da 37 yıllık kariyerinde Şenol Güneş, Kadıköy'de ilk kez başkan Koç döneminde galibiyet aldı.
ŞAMPİYONLUK HASRETİ DOKUZ SEZONA ÇIKTI
2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'nin başkanlığına gelen Ali Koç, 5 yılda Türkiye'de hiçbir organizasyonda kupa yüzü göremedi. Şampiyonluk özlemini bitiremediğiSüper Lig'de Galatasaray2 kez ipi göğüsledi. Beşiktaş,Başakşehir ve Trabzonsporda birer defa mutluluğuyaşadı. İki kez mücadele ettiği Avrupa'da da en iyi derecesini bu sezon elde etti. UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna çıksa da Sevilla'ya elenerek kupayahavlu attı. Koç'unönünde şimdi kazanabilecekbir ZiraatTürkiye Kupasıbulunuyor.