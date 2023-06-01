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Giriş Tarihi: 1.6.2023

5 sezon da söz verdi şampiyonluk yalan oldu!

UĞUR ÇEM
5 sezon da söz verdi şampiyonluk yalan oldu!

Sarı-lacivertliler, bu süreçte transfer ettiği 81 futbolcunun 42’sine bonservis ve kiralama bedeli olarak 126 milyon Euro ödedi. Oyuncuların ve teknik heyetin maaşları ile rakam çok daha vahim noktalara ulaşırken, kulübün toplam borcu 8 milyar TL’ye dayandı

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenip ligde mutlu sona ulaşmasıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti sürdü. Sarı-lacivertli taraftarların faturayı kestiği başkan Ali Koç, 2018 yılında göreve gelirken, "Siz benim nasıl bir Fenerbahçe hayal ettiğimi anlayamadınız" sözleriyle büyük bir vizyon vadetse de futbolda sportif bir başarı sağlayamadı. İşte detaylar:

EN FAZLA HARCAMAYI YAPTI
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında toplamda 81 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu isimlerin 42'si için takımın kasasından toplam 125.9 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti çıktı. Galatasaray (116.1 milyon Euro), Beşiktaş (61.3) ve Trabzonspor'dan (53.4) daha fazla harcama yaptı. Kanarya, en çok parayı Başakşehir'den alınan İrfan Can Kahveci'ye (7 milyon Euro) verdi.




SADECE 12 KEZ LİDER OLABİLDİ
Sarı-lacivertli ekip, başkan Ali Koç'un ilk yılında (2018-19 sezonu) ligde liderlik yüzü göremedi. Sonraki 4 sezonda toplamda sadece 12 kez bu koltukta kalabildi. Ayrıca bu süreçte 4 haftayı küme düşme potasında geçirip taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

KISA VADEDE 758 MİLYON TL
Bu kadar başarısızlığın yanında Fenerbahçe'nin ekonomik tablosu dibe vurdu. Açıklanan son faaliyet raporuna göre kulübün 31 Aralık 2022 itibarıyla borcu 7 milyar 686 milyon TL seviyesine geldi. Kanarya, kısa vadede bankalara 758 milyon TL ödemesi gerekirken uzun süreçte de 3 milyar 185 milyar TL'lik bir yükle karşı karşıya. Toplam finansal borç ise 3 milyar 943 milyon TL'ye çıkmış durumda.




10 HOCA, 2 SPORTİF DİREKTÖR
Bu süre zarfında Koç, Fenerbahçe'nin başında 10. teknik adamıyla çalışırken 2 tane de sportif direktör eskiltti. Kanarya'da Phillip Cocu ile başlayan değirmen, İsmail Kartal ile devam etti. Başkan Ali Koç görev süresi boyunca her sezon ortalama 2 hoca değiştirdi. Sportif direktör olarak da Damien Comolli ve Emre Belözoğlu yeterli görülmedi.

TARİHİ SERİLER HEP SON BULDU
Fenerbahçe'nin, Ali Koç ile yenilmezlikleri de son buldu. 2018'den bu yana kendi evinde oynadığı maçlarda aldığı kötü sonuçlar 7 tarihi seriyi bitirdi. Kanarya; 2020'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek 21 yıllık üstünlüğünü kaybetti. Beşiktaş'ın 15 yıllık Kadıköy hasreti 2020-21 sezonunda 4-3'lük. skorla bozuldu. En son Ülker Stadı'nda 1997'de kazanan Trabzonspor da 23 sene sonra 3-1 galip geldi. Ayrıca Gençlerbirliği (21 yıl), Göztepe (21), Sivasspor (7)'a evinde kaybetti. Son olarak da 37 yıllık kariyerinde Şenol Güneş, Kadıköy'de ilk kez başkan Koç döneminde galibiyet aldı.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ DOKUZ SEZONA ÇIKTI
2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'nin başkanlığına gelen Ali Koç, 5 yılda Türkiye'de hiçbir organizasyonda kupa yüzü göremedi. Şampiyonluk özlemini bitiremediği Süper Lig'de Galatasaray 2 kez ipi göğüsledi. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor da birer defa mutluluğu yaşadı. İki kez mücadele ettiği Avrupa'da da en iyi derecesini bu sezon elde etti. UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna çıksa da Sevilla'ya elenerek kupaya havlu attı. Koç'un önünde şimdi kazanabilecek bir Ziraat Türkiye Kupası bulunuyor.

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5 sezon da söz verdi şampiyonluk yalan oldu!
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