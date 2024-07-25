6 numara operasyonu

Fenerbahçe'nin, 4-3 mağlup ettiği Lugano karşısındaki savunma performansı iyi bir görüntü çizemedi. Son dakikada farkın 1'e düşmesi ve toplamda yenilen 3 gol keyifleri kaçırdı.
Sarı-lacivertli takımda Rade Krunic, ön liberoda etkisiz kalırken tehlike yaratacak topları kesemedi. Teknik direktör Jose Mourinho, F.Bahçe yönetiminden Fred'in yanına ön libero mevkisinde savunma yönü güçlü kesici bir orta saha oyuncusu talep etmişti.
Kanarya'nın transferden sorumlu kurmayları, listede bulunan Sofyan Amrabat, Sander Berge
ve İbrahim Sangare
için girişimlere başladı. Fiorentina'nın elden çıkarmak istediği Amrabat
ve Burnley'den Berge
konusunda fiyat araştırması yapılırken Nottingham Forest'tan Sangare için de kiralık formülü üzerinde duruluyor.
DZEKO KURTARDI
LUGANO'YU 4-3 yenerek rövanş öncesi avantajı cebine koyan Fenerbahçe'nin galibiyeti dış basında büyük yankı uyandırdı. Başlıklarda hat-trickle yıldızlaşan Dzeko öne çıkarıldı. İşte detaylar:
Dzeko'nun hat-trıck'i Mou'yu mutlu etti" Bild: "Dzeko, Mourinho'nun ilk maçını kurtardı" A Bola:
"Mourinho'nun ilk maçındaki galibiyeti Dzeko ateşledi!" L'Equipe:
"Fenerbahçe tur için avantajı yakaladı" O Jogo:
"Mourinho, ilk maçında Dzeko'nun golleriyle kazandı" AS: "Dzeko'nun golleri Fenerbahçe'yi Devler Ligi'nde taşıdı" Globo:
"Mourinho, inanılmaz bir dönüşle ilk maçında galip geldi!"
KOMBİNE ÇILGINLIĞI
FENERBAHÇELİ taraftarlar, sabahın ilk saatlerinde kombine yenilemek için Ülker Stadı'nda kuyruğa girdi. Teknik direktör Jose Mourinho da sarı-lacivertli futbolseverlere mesaj göndererek Kadıköy'deki kalabalığı paylaşıp, "Salı günü görüşürüz"
ifadelerini kullandı. F.Bahçe, Mourinho yönetiminde ilk resmi maçında Lugano'yu 4-3 yenmişti.