6 numara operasyonu

Fenerbahçe'nin, 4-3 mağlup ettiği Lugano karşısındaki savunma performansı iyi bir görüntü çizemedi.Sarı-lacivertli takımda Rade Krunic, ön liberoda etkisiz kalırken tehlike yaratacak topları kesemedi. Teknik direktör Jose Mourinho,Kanarya'nın transferden sorumlu kurmayları, listede bulunanveiçin girişimlere başladı. Fiorentina'nın elden çıkarmak istediğive Burnley'denkonusunda fiyat araştırması yapılırkenLUGANO'YU 4-3 yenerek rövanş öncesi avantajı cebine koyan Fenerbahçe'nin galibiyeti dış basında büyük yankı uyandırdı. Başlıklarda hat-trickle yıldızlaşan Dzeko öne çıkarıldı. İşte detaylar:Dzeko'nun hat-trıck'i Mou'yu mutlu etti""Mourinho'nun ilk maçındaki galibiyeti Dzeko ateşledi!""Fenerbahçe tur için avantajı yakaladı""Mourinho, ilk maçında Dzeko'nun golleriyle kazandı""Mourinho, inanılmaz bir dönüşle ilk maçında galip geldi!"FENERBAHÇELİ taraftarlar, sabahın ilk saatlerinde kombine yenilemek için Ülker Stadı'nda kuyruğa girdi. Teknik direktör Jose Mourinho da sarı-lacivertli futbolseverlere mesaj göndererek Kadıköy'deki kalabalığı paylaşıp,ifadelerini kullandı. F.Bahçe, Mourinho yönetiminde ilk resmi maçında Lugano'yu 4-3 yenmişti.