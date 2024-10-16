60 puan olsun bizim olsun!

F.Bahçe'deki ilk sezonunda 16 gol-16 asistlik performans sergileyen, geride kalan 13 resmi maçta 5 gol-6 asist ile takımını sırtlayan Tadic,
takım ve kendisiyle
ilgili Tivibu Spor'a açıklamalar yaptı.
F.Bahçe'nin DNA'sının her maçı kazanmak
üzerine olduğunun altını çizen Sırp yıldızdan
öne çıkanlar şöyle:
BAZEN
kayıplar
oldu ve üzüldük. Futbolda bunlar da var.
İyi maçlarımız, daha iyisini yapmamız gereken
maçlar var. En iyi Fenerbahçe için savaşıyoruz.
JOSE Mourinho
ile en iyisi için antrenmanlara
devam ediyoruz. Fenerbahçe camiasını mutlu etmek
için buradayız.
MOURINHO
her şeyi görecek kadar
zeki. Dünyanın en iyi teknik adamlarından biriyle çalışıyoruz.
Bize enerji ve coşku veriyor.
GEÇEN sezon
inanılmazdı. Normalde 99 puanla şampiyon olmanız
gerekir. Çok fazla gol attık, birçok derbi kazandık ama
kupa alamadık.
60 PUAN
bile toplasanız, önemli
olan şampiyon olmaktır. Bizim isteğimiz kupalar kazanabilmek.
M.UNITED
ilginç bir maç olacak. Eski
takım arkadaşlarımı ve hocalarımı göreceğim.
KAPTAN EDA'DAN FARKINDALIK ÇAĞRISI
F.BAHÇE
Kadın Voleybol Takımı'nın isim ve sağlık sponsoru olan Medicana tarafından, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı"
kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli voleybolcular, Nilüfer Belediye maçı öncesi ısınmaya "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" yazılı tişörtlerle çıktı. Kaptan Eda Erdem, "Lütfen kontrollerinizi eksik etmeyin"
çağrısında bulundu.
SZYMANSKİ ATTI LİVAKOVİC KIZARDI!
ULUSLAR A Ligi 1. Grup'ta Fenerbahçe'nin iki yıldızı karşı karşıya geldi. Szymanski'li Polonya ile Livakovic'li Hırvatistan 3-3 berabere kaldı. Hırvatistan 3-2 öndeyken Szymanski ceza sahası dışından Livakovic'i avladı ve skoru belirledi. Bu arada rakip futbolcu Lewandowski'ye sert bir faul yapan Livakovic direkt kırmızı kartla atıldı. 29 yaşındaki kaleci, milli takım kariyerinde ilk kırmızı kartını görmüş oldu.