60 puan olsun bizim olsun!

F.Bahçe'dekitakım ve kendisiyleilgili Tivibu Spor'a açıklamalar yaptı.F.Bahçe'nin DNA'sının her maçı kazanmaküzerine olduğunun altını çizen Sırp yıldızdanöne çıkanlar şöyle:kayıplaroldu ve üzüldük. Futbolda bunlar da var.İyi maçlarımız, daha iyisini yapmamız gerekenmaçlar var. En iyi Fenerbahçe için savaşıyoruz.ile en iyisi için antrenmanlaradevam ediyoruz. Fenerbahçe camiasını mutlu etmekiçin buradayız.her şeyi görecek kadarzeki. Dünyanın en iyi teknik adamlarından biriyle çalışıyoruz.Bize enerji ve coşku veriyor.inanılmazdı. Normalde 99 puanla şampiyon olmanızgerekir. Çok fazla gol attık, birçok derbi kazandık amakupa alamadık.bile toplasanız, önemliolan şampiyon olmaktır. Bizim isteğimiz kupalar kazanabilmek.ilginç bir maç olacak. Eskitakım arkadaşlarımı ve hocalarımı göreceğim.Kadın Voleybol Takımı'nın isim ve sağlık sponsoru olan Medicana tarafından,kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli voleybolcular, Nilüfer Belediye maçı öncesi ısınmaya "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" yazılı tişörtlerle çıktı. Kaptan Eda Erdem,çağrısında bulundu.ULUSLAR A Ligi 1. Grup'ta Fenerbahçe'nin iki yıldızı karşı karşıya geldi. Szymanski'li Polonya ile Livakovic'li Hırvatistan 3-3 berabere kaldı. Hırvatistan 3-2 öndeyken Szymanski ceza sahası dışından Livakovic'i avladı ve skoru belirledi. Bu arada rakip futbolcu Lewandowski'ye sert bir faul yapan Livakovic direkt kırmızı kartla atıldı. 29 yaşındaki kaleci, milli takım kariyerinde ilk kırmızı kartını görmüş oldu.