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Giriş Tarihi: 16.10.2024

60 puan olsun bizim olsun!

60 puan olsun bizim olsun!
F.Bahçe'deki ilk sezonunda 16 gol-16 asistlik performans sergileyen, geride kalan 13 resmi maçta 5 gol-6 asist ile takımını sırtlayan Tadic, takım ve kendisiyle ilgili Tivibu Spor'a açıklamalar yaptı. F.Bahçe'nin DNA'sının her maçı kazanmak üzerine olduğunun altını çizen Sırp yıldızdan öne çıkanlar şöyle:
BAZEN kayıplar oldu ve üzüldük. Futbolda bunlar da var. İyi maçlarımız, daha iyisini yapmamız gereken maçlar var. En iyi Fenerbahçe için savaşıyoruz.
JOSE Mourinho ile en iyisi için antrenmanlara devam ediyoruz. Fenerbahçe camiasını mutlu etmek için buradayız.
MOURINHO her şeyi görecek kadar zeki. Dünyanın en iyi teknik adamlarından biriyle çalışıyoruz. Bize enerji ve coşku veriyor.
GEÇEN sezon inanılmazdı. Normalde 99 puanla şampiyon olmanız gerekir. Çok fazla gol attık, birçok derbi kazandık ama kupa alamadık.
60 PUAN bile toplasanız, önemli olan şampiyon olmaktır. Bizim isteğimiz kupalar kazanabilmek.
M.UNITED ilginç bir maç olacak. Eski takım arkadaşlarımı ve hocalarımı göreceğim.

KAPTAN EDA'DAN FARKINDALIK ÇAĞRISI
F.BAHÇE Kadın Voleybol Takımı'nın isim ve sağlık sponsoru olan Medicana tarafından, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli voleybolcular, Nilüfer Belediye maçı öncesi ısınmaya "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" yazılı tişörtlerle çıktı. Kaptan Eda Erdem, "Lütfen kontrollerinizi eksik etmeyin" çağrısında bulundu.

SZYMANSKİ ATTI LİVAKOVİC KIZARDI!
ULUSLAR A Ligi 1. Grup'ta Fenerbahçe'nin iki yıldızı karşı karşıya geldi. Szymanski'li Polonya ile Livakovic'li Hırvatistan 3-3 berabere kaldı. Hırvatistan 3-2 öndeyken Szymanski ceza sahası dışından Livakovic'i avladı ve skoru belirledi. Bu arada rakip futbolcu Lewandowski'ye sert bir faul yapan Livakovic direkt kırmızı kartla atıldı. 29 yaşındaki kaleci, milli takım kariyerinde ilk kırmızı kartını görmüş oldu.

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60 puan olsun bizim olsun!
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