99’dan az olsun ama şampiyon olalım!

Fenerbahçe ileimzalayan Jose Mourinho, dün gazetecilerle tanıştı. Portekizli hoca, merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.'a bıraktığı takım için teşekkür ediyorum. Yeni geldim, takımı tanımam için zamana ihtiyacım var.22-23 Haziran gibi başlayacağız. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil.rüyalarını gerçekleştirmek için çok iyi bir takım kuracağız.hiçbir oyuncuya ilgim yok.istemiyorum.gelmek isterse, neden olmasın! Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid ödeyecekse, 'Hayır' diyemeyiz.veriyorum ama ana rüyamız Türkiye Ligi'ni kazanmak. Biz bunun için savaşacağız.oynayıp 5'ini kazandım ama adım adım gitmek gerek.söylemem doğru olmayacak ama umarım Avrupa Şampiyonası'na giden oyuncularım erken dönerler.oynanacak Şampiyonlar Ligi'ne katılırız. Play-off'lar kolay olmayacak.Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak.taraftarına sabrı kazanarak öğreteceğim.oynadığı her maçı kazandırmak, şampiyon olmak istiyorum. Ben bu hırs ile yaşayan bir insanım. İmkânım olsa haftaya maça çıkardım.olması gerekenler başkan ve hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkâr olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı.oynayan oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa, burada olacak kadar iyi değildir.F.Bahçe'de pazar günü yapılacak başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'ın kazanması halinde göreve devam edip etmeyeceği sorulan Jose Mourinho,Bana sunulan proje çok önemliydi. İki günde şunu gördüm ki her şey üst düzey...İstikrar isterim, sorumlulukların bilincindeyim.dedi."Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz.diye konuştu. Portekizli hoca, kendisiyle iletişime geçen ilk ismin Branco olduğunu belirtip,açıklamasını yaptı.Ülkesi Portekiz'de Türkiye Ligi'nin canlı olarak yayınlandığı bilgisini veren Mourinho, "Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce Türkiye Ligi'ni izliyordum. Benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa'da daha fazla insan burayı izleyecek.açıklamasını yaptı.Jose Mourinho'nun kolundaki saat göz kamaştırdı. Sosyal medya hesabından da 23 Nisan'da paylaştığı Hublot marka saatinin değeri 25 bin pound (Yaklaşık 1 milyon 30 bin TL).Mourinho'nun, "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu" dediği açıklamaları 14.10'da başlayıp, 15.45'te sona erdi.