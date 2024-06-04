99’dan az olsun ama şampiyon olalım!

Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma
imzalayan Jose Mourinho, dün gazetecilerle tanıştı. Portekizli hoca, merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. İşte öne çıkanlar:
İsmail Kartal
'a bıraktığı takım için teşekkür ediyorum. Yeni geldim, takımı tanımam için zamana ihtiyacım var.
Yeni sezona
22-23 Haziran gibi başlayacağız. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil.
Taraftarın
rüyalarını gerçekleştirmek için çok iyi bir takım kuracağız.
Roma'dan
hiçbir oyuncuya ilgim yok.
Lukaku ve Dybala'yı
istemiyorum.
Arda Güler
gelmek isterse, neden olmasın! Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid ödeyecekse, 'Hayır' diyemeyiz.
SABIRLI OLMASI GEREKEN TARAFTAR DEĞİL
Sıfır söz
veriyorum ama ana rüyamız Türkiye Ligi'ni kazanmak. Biz bunun için savaşacağız.
Avrupa'da 6 final
oynayıp 5'ini kazandım ama adım adım gitmek gerek.
Bunu
söylemem doğru olmayacak ama umarım Avrupa Şampiyonası'na giden oyuncularım erken dönerler.
Yeni formatla
oynanacak Şampiyonlar Ligi'ne katılırız. Play-off'lar kolay olmayacak.
Ana hedefimiz
Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak.
F.Bahçe
taraftarına sabrı kazanarak öğreteceğim.
F.Bahçe'ye
oynadığı her maçı kazandırmak, şampiyon olmak istiyorum. Ben bu hırs ile yaşayan bir insanım. İmkânım olsa haftaya maça çıkardım.
Sabırlı
olması gerekenler başkan ve hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkâr olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı.
Fenerbahçe'de
oynayan oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa, burada olacak kadar iyi değildir.
BAŞKAN DEĞİŞSE DE ÇALIŞMAYA DEVAM
F.Bahçe'de pazar günü yapılacak başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'ın kazanması halinde göreve devam edip etmeyeceği sorulan Jose Mourinho, "Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, başkan değişse de ben çalışırım.
Bana sunulan proje çok önemliydi. İki günde şunu gördüm ki her şey üst düzey... Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi.
İstikrar isterim, sorumlulukların bilincindeyim. Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için imza attım"
dedi. Başkan Ali Koç ise konuyla ilgili olarak,
"Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. Sayın Yıldırım 'anlaştık' dedi ama işin gerçeği öyle değil"
diye konuştu. Portekizli hoca, kendisiyle iletişime geçen ilk ismin Branco olduğunu belirtip, "Aziz Yıldırım ile görüşmem oldu ama imza atmak için izin almadım"
açıklamasını yaptı.
FENERBAHÇE İÇİN SESİMİ YÜKSELTİRİM
Ülkesi Portekiz'de Türkiye Ligi'nin canlı olarak yayınlandığı bilgisini veren Mourinho, "Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce Türkiye Ligi'ni izliyordum. Benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa'da daha fazla insan burayı izleyecek. Türkiye Ligi'nde çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için buradayım. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem"
açıklamasını yaptı.
AKSESUARLARI DİKKAT ÇEKTİ
Jose Mourinho'nun kolundaki saat göz kamaştırdı. Sosyal medya hesabından da 23 Nisan'da paylaştığı Hublot marka saatinin değeri 25 bin pound (Yaklaşık 1 milyon 30 bin TL).
EN UZUN TOPLANTISI
Mourinho'nun, "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu" dediği açıklamaları 14.10'da başlayıp, 15.45'te sona erdi.