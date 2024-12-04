ABD’nin kapısından dönmüş!

Inter'le sözleşmesi biten ve geçtiğimiz sezon "Şampiyonluk" hedefiyle Fenerbahçe'ye imza atan Edin Dzeko, taraflı tarafsız herkese profesyonellik dersi veriyor.Yaşı nedeniyle sezon başında yönetimin ayrılığına yeşil ışık yaktığı oyuncunun MLS'te aldığı teklife rağmen takımda kaldığı öğrenildi. Fenerbahçe'de 4.2 milyon Euro kazanan Dzeko'nun, Amerika'dan gelen 8 milyon Euro'luk teklifi kariyerinin son vurgunu olarak görmek yerinediyerek reddettiği belirtildi. Takım içinde son derece profesyonel olan, idman kaçırmayan, altyapı futbolcularıyla yakından ilgilenen tecrübeli yıldız,Süper Lig'deki ilk sezonunda 21 gol atan ve 25 gollü İcardi ile girdiği krallık yarışında ikinci sırayı alan Dzeko, bu sezon 8 golle zirveyi zorluyor. İlk sırada 9 golle Beşiktaş'tan İmmobile'nin olduğu listede Başakşehir'den Piatek ve Trabzon'dan Banza da 8 gole sahip.