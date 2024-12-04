ABD’nin kapısından dönmüş!

Inter'le sözleşmesi biten ve geçtiğimiz sezon "Şampiyonluk" hedefiyle Fenerbahçe'ye imza atan Edin Dzeko, taraflı tarafsız herkese profesyonellik dersi veriyor. 38 yaşında olmasına rağmen takımın en çok süre (1324 dakika) alan isimlerinden biri olan Boşnak yıldız, 22 maçta 13 gole ulaşarak da takımı sırtlamaya devam ediyor.
Yaşı nedeniyle sezon başında yönetimin ayrılığına yeşil ışık yaktığı oyuncunun MLS'te aldığı teklife rağmen takımda kaldığı öğrenildi. Fenerbahçe'de 4.2 milyon Euro kazanan Dzeko'nun, Amerika'dan gelen 8 milyon Euro'luk teklifi kariyerinin son vurgunu olarak görmek yerine "Fenerbahçe'ye verilmiş bir şampiyonluk sözüm var"
diyerek reddettiği belirtildi. Takım içinde son derece profesyonel olan, idman kaçırmayan, altyapı futbolcularıyla yakından ilgilenen tecrübeli yıldız, bu sezon 22 resmi maçta 1324 dakika süre alırken 13 gol attı, 3 asist yaptı. Fenerbahçe kariyerinde 68 maç, 38 gol, 10 asiste ulaştı.
KRALLIĞA KOŞUYOR
Süper Lig'deki ilk sezonunda 21 gol atan ve 25 gollü İcardi ile girdiği krallık yarışında ikinci sırayı alan Dzeko, bu sezon 8 golle zirveyi zorluyor. İlk sırada 9 golle Beşiktaş'tan İmmobile'nin olduğu listede Başakşehir'den Piatek ve Trabzon'dan Banza da 8 gole sahip.