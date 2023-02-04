Acilen yabancı hakem!

F.Bahçe yöneticileri dün başkan Ali Koç önderliğinde Riva'daki TFF tesislerine giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Hakem hatalarının gündemde olduğu toplantı sonrası Koç şu açıklamayı yaptı: "Sivas-G. Saray ve Adana Demir-F.Bahçe maçlarında yaşananlar hakemlik müessesesinin iflasıdır. Türk hakemleri ile bu işin gitmeyeceği ortada.Akıllardan silinmeyecek fahiş hatalar bir takımın lehine, başka takımın aleyhine işlemektedir. Acilen Türk futboluna yabancı VAR hakemleri getirilmeli. TFF hataları kabul etsin etmesin, kimin puanları gidiyor? Sivas'ta 3, Adana'da 2, toplam 5 puan. Nasıl olacak bu iş?"ALİ Koç, maçın orta hakemi Ali Palabıyık ile ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Ali Palabıyık bir daha maç alır almaz onu bilemem. Ama bir daha o arkadaş, biz yönetimde olduğumuz sürece bizim stadımıza giremez. Kendisinin şaibeli birçok maçı var. Ali Palabıyık, eski MHK'nin atamasıdır.Gencecik bir hakemi en baskın olacağı bir başka maça atadılarTÜRK futbolunun üç büyük çınarı, sosyal medyada birbirine girdi. Yeşil sahalardaki ezeli mücadeleyi ve güzel oyunu bir kenara bırakıp dün akşam peş peşe yaptıkları paylaşımlarla ortalığı adeta yangın yerine çevirdiler. Fenerbahçe, Konyaspor ile oynayacakları maça Atilla Karaoğlan'ın atanmasının ardından Twitter hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Sarılacivertiler,Bunun üzerine Beşiktaş, sert tepki gösterip "25.12.2022'de Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz,Siyah-beyazlılar internet sitesinden de şu açıklamayı yaptı:"Hakemleri etki altına almak için başarısızlıklarına kılıf arayanları, saha dışındaYanlış hakem kararlarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın dün bağırıp, bugün hakemlerin lehlerine verdikleri kararlara susması ve aynı şekilde hakemlerin verdikleri destekle mutlu olan ama bugün ise dert yanan Fenerbahçe'nin, "Bana dokunmazsan sorun yok ama dokunursan sorun var" mantığının ta kendisidir."Galatasaray ise Twitter hesabından kulaklık takan bir aslan görselini kullanıpifadelerini kullandı. Hemen ardından siyah-beyazlılar, Cimbom'a şu göndermeyi yaptı:G.Saray son olarak "Düşman değil rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" başlığıyla şu açıklamayı yaptı: "Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet arayışımızın devam edeceğini bir kez daha belirtiriz. Bu sezon oynanan öncelikle ilk 5 sıradaki takımın tartışmalı görüntüleri, Kulüpler Birliği tarafından belirlenmiş uluslararası camiada itibarı bilinenHangi takımın ne haksızlığa uğradığı ya da avantaj sağladığı görünsün.