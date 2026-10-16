Ada basını coştu!

Avrupa basını, F.Bahçe'ye karşı Aston Villa'nın galibiyetini manşetlerine taşıdı.
İŞTE DİKKAT ÇEKENLER:
THE SUN (İNGİLTERE): "Türk lokumu! Jackson ve Barkley, Türk devini yıktı."
ESPN UK (İNGİLTERE): "Aston Villa coştu, Fenerbahçe'yi 6-0'lık skorla dağıttı."
THE GUARDIAN (İNGİLTERE): "Jackson ve Barkley'nin dubleleri, etkisiz Fenerbahçe'yi yıktı."
SKY SPORTS (İNGİLTERE): "Jackson ve Barkley'den ikişer gol, Aston Villa'dan büyük zafer."
DAILY MAIL (İNGİLTERE): "Aston Villa, çaresiz kalan Türk devi karşısında göz kamaştırdı."
THE TIMES (İNGİLTERE): "Jackson ve Barkley'den duble, Fenerbahçe'ye ağır darbe."
THE INDEPENDENT (İNGİLTERE): "Aston Villa, rekor galibiyette F.Bahçe ağlarını altı kez sarstı."
AS (İSPANYA): "Emery'den Şampiyonlar Ligi'nde farklı zafer!"
L'EQUIPE (FRANSA): "Aston Villa, Fenerbahçe'yi dağıttı."