Ada basını coştu!

Avrupa basını, F.Bahçe'ye karşı Aston Villa'nın galibiyetini manşetlerine taşıdı.

İŞTE DİKKAT ÇEKENLER:

THE SUN (İNGİLTERE): "Türk lokumu! Jackson ve Barkley, Türk devini yıktı."

ESPN UK (İNGİLTERE): "Aston Villa coştu, Fenerbahçe'yi 6-0'lık skorla dağıttı."

THE GUARDIAN (İNGİLTERE): "Jackson ve Barkley'nin dubleleri, etkisiz Fenerbahçe'yi yıktı."

SKY SPORTS (İNGİLTERE): "Jackson ve Barkley'den ikişer gol, Aston Villa'dan büyük zafer."

DAILY MAIL (İNGİLTERE): "Aston Villa, çaresiz kalan Türk devi karşısında göz kamaştırdı."

THE TIMES (İNGİLTERE): "Jackson ve Barkley'den duble, Fenerbahçe'ye ağır darbe."

THE INDEPENDENT (İNGİLTERE): "Aston Villa, rekor galibiyette F.Bahçe ağlarını altı kez sarstı."

AS (İSPANYA): "Emery'den Şampiyonlar Ligi'nde farklı zafer!"

L'EQUIPE (FRANSA): "Aston Villa, Fenerbahçe'yi dağıttı."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör