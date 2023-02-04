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Giriş Tarihi: 4.2.2023

Adil davransınlar zaten lider oluruz

Samet YÜKSEL
Adil davransınlar zaten lider oluruz

“İki tane net penaltı pozisyonumuz vardı, VAR devreye girmek istemedi. Normal bir yönetim olsaydı kazanırdık. Yıllardır bu mesleği yapıyorum, böylesini görmedim.”

Adana Demirspor maçı sonrasında hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren ve ardından da kırmızı kart gören F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, FB TV'ye açıklamalarda bulundu… Kararların adaletsiz olduğunu ve kendisine gösterilen kırmızı kartın da doğru olmadığını belirten Portekizli çalıştırıcı şunları söyledi: "Adaletsiz kararlar oldu. İki tane net penaltı pozisyonumuz vardı, burada VAR devreye girmek istemedi. Çok iyi bir performans sergiledik, normal bir hakem yönetimi olsaydı biz bu maçı kazanırdık. Her şey adil bir şekilde ilerlerse, biz zaten liderliği alırız. Dün yaşananlar fazlaydı. Yıllardır bu işi yapıyorum, böylesini görmedim. Bir takımın sahada bu kadar mağdur olduğunu görmedim."

SAYGISIZLIK YAPMADIM KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEDİM
"MAÇ bittikten sonra son pozisyonu anlatmak için hakem Ali Palabıyık'ın yanına gittim. Kendisine katılmadığımı söyledim. Bir saygısızlık yapmadım. Kötü söylemim olmadı. Çok oyuncumuz vardı hakemin etrafında, onları uzaklaştırmak istedim. Ceza saha dışında bir frikik vardı, onu vermesi gerektiğini söyledim. Neden bana kırmızı kart gösterdi bilmiyorum. Saygısız bir davranış yaptığımı söyledi."

UEFA KADROSUNDA İKİ DEĞİŞİKLİK!
Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği kadroda 2 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın kadroya eklendi. Gustavo Henrique ile Ezgjan Alioski ise liste dışı kaldı. Serdar Dursun da tıpkı sezon başında olduğu gibi yine kadroda kendine yer bulamadı.

HAKEM IYIYDI EYYAMCI DEĞİLDİ
ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak F.Bahçe ile oynadıkları maçta hakemleri genel anlamda iyi bulduğunu söyledi. Mücadelenin zevkli geçtiğinin altını çizen Sancak, "Her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Hakem genel anlamda iyiydi, en azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol. Kimine göre ofsayt, kimine göre değil" dedi.

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Adil davransınlar zaten lider oluruz
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