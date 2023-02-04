Adil davransınlar zaten lider oluruz

Adana Demirspor maçı sonrasında hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren ve ardından da kırmızı kart gören F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, FB TV'ye açıklamalarda bulundu… Kararların adaletsiz olduğunu ve kendisine gösterilen kırmızı kartın da doğru olmadığını belirten Portekizli çalıştırıcı şunları söyledi: "Adaletsiz kararlar oldu. İki tane net penaltı pozisyonumuz vardı, burada VAR devreye girmek istemedi.Her şey adil bir şekilde ilerlerse, biz zaten liderliği alırız. Dün yaşananlar fazlaydı.bittikten sonra son pozisyonu anlatmak için hakem Ali Palabıyık'ın yanına gittim. Kendisine katılmadığımı söyledim.Çok oyuncumuz vardı hakemin etrafında, onları uzaklaştırmak istedim.Neden bana kırmızı kart gösterdi bilmiyorum. Saygısız bir davranış yaptığımı söyledi.", UEFA'ya bildirdiği kadroda 2 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın kadroya eklendi. Gustavo Henrique ile Ezgjan Alioski ise liste dışı kaldı. Serdar Dursun da tıpkı sezon başında olduğu gibi yine kadroda kendine yer bulamadı.ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak F.Bahçe ile oynadıkları maçta hakemleri genel anlamda iyi bulduğunu söyledi. Mücadelenin zevkli geçtiğinin altını çizen Sancak, "Her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Hakem genel anlamda iyiydi, en azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol. Kimine göre ofsayt, kimine göre değil" dedi.