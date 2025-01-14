Adliyede gerilim

SÜPER Lig'de 19 Mayıs'ta oynanan G.Saray-F. Bahçe derbisi sonrası yaşananlar ve stat müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edilmesine ilişkin dava görüldü. Mahkeme çıkışı saldırı zanlılarından F.Bahçe yöneticisi Hulusi Belgü ile davayı izlemeye gelen G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk arasında gerginlik yaşandı. Belgü, Öztürk'ün yanına giderekHerkesi tahrik edip dönüp arkanı gidiyorsun" şeklinde bağırdı. Öztürk cevap vermeden giderken, Belgü zor sakinleştirildi. Sanıklar Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal'ın zorla getirilmelerine; Mert Müldür, Ahmet Ketenci, Bora İsmail Bahçetepe ve Mesut Erbil'in bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Duruşma 19 Mart'a erteledi.