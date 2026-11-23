Öne geçtiği Kocaelispor karşısında beraberliği uzatmada Mason Greenwood'un golüyle kurtaran Fenerbahçe, zirve yürüyüşünde ağır bir yara daha aldı. 12 hafta sonunda lider Galatasaray ile puan farkı 11'e yükselen sarı-lacivertlilerde 5-0'lık Çorum FK baharı kısa sürürken Kocaeli deplasmanında aynı kâbuslar yine hortladı. Skriniar'ın golüyle üstünlüğü bulan Fenerbahçe, 61'den sonra geriye çekilmesinin cezasını ödedi. Bu sürecin ardından Kocaelispor, sarı-lacivertlilerin kalesine tam 5 şut gönderirken 6 dakika içerisinde meyvesini aldı ve Ederson'u iki kez avladı. Rakibine karşılık veremeyen Emre Belözoğlu'nun takımı, adeta duraksadı. Fenerbahçe, kaleye gitmesine rağmen ataklarını olgunlaştıramazken bu zamanda hiç şut aratamadı. Ayrıca pres karnesi de yerle bir oldu. Kocaeli'nin 35 pasına karşı çözüm üretemeyen Kanarya'dan yalnızca 1 savunma aksiyonu geldi, 65'te Levent Mercan yaptığı faulle rakip atağı kesti. F.Bahçe'nin 61'den sonraki ilk şutu 81'de Vedat'tan gelse de kaleyi bulmadı.





İNADI TUTTU TOPU TUTAMADI!

F.Bahçe'nin, Kocaelispor deplasmanında yediği frikik golünün perde arkasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin 76. dakikada barajın altından yediği gol öncesinde hem Greenwood hem de İsmail Yüksek kaleci Ederson'a barajın arkasına yere yatıp yatmaması gerektiğini sordu. Brezilyalı file bekçisi ise iki futbolcunun da teklifini reddetti. Kocaelisporlu Maglica, Ederson'un tercihinin ardından barajın altından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol takım içi iletişimin zayıflığını da gözler önüne serdi, Ederson'un bu inanılmaz inadı F.Bahçe'yi de yaktı...





ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA 11 PUAN UÇTU

10. haftada Kadıköy'de 2-1 yenildiği Göztepe karşısında 70. dakikadan sonra 2 gol birden yiyen sarı-lacivertliler, benzer senaryoyu Kocaelispor karşısında da yaşadı. Skrinar'ın golüyle öne geçe geçen Kanarya, 71. dakikada Berkan Kutlu'nun penaltısıyla kalesini düşürdü. 76'da ise Maglica'nın ayağından skandal bir frikik golü yedi. 90+3'te Mason Greenwood 1 puanı kurtardı. Bu arada Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği karşılaşmalarda tam 11 puan kaybetti. (3M-1B). Ayrıca sarı-lacivertliler, Aralık 2023'ten (Kayserispor & Galatasaray) bu yana da ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını rakibinden daha az şut çekerek tamamladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör