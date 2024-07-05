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Giriş Tarihi: 5.7.2024

Ali Koç, görevi bırakıyor yeni başkan aranıyor!

Ali Koç, görevi bırakıyor yeni başkan aranıyor!
Kulüpler Birliği Vakfı dün toplanırken başkanlık seçimi yapılmadı ve fikir alış verişinde bulunuldu. Maslak'ta gerçekleştirilen toplantıdan sonra konuşan Vakıf Başkanı Ali Koç, "Benim ikinci dönemim. Kulüpler Birliği Vakfında artık taze bir kana ihtiyaç var. O yüzden gelecek hafta yeni başkanımızı açıklayacağız" diyerek görevi bırakacağını söyledi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Beni aday gösterdiler ama önceliğim Beşiktaş" ifadesini kullandı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın başkanlık için aday olduğu öğrenildi.
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Ali Koç, görevi bırakıyor yeni başkan aranıyor!
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