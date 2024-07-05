Ali Koç, görevi bırakıyor yeni başkan aranıyor!

Kulüpler
Birliği Vakfı dün toplanırken başkanlık seçimi yapılmadı ve fikir alış verişinde bulunuldu. Maslak'ta gerçekleştirilen toplantıdan sonra konuşan Vakıf Başkanı Ali Koç, "Benim ikinci dönemim. Kulüpler Birliği Vakfında artık taze bir kana ihtiyaç var. O yüzden gelecek hafta yeni başkanımızı açıklayacağız"
diyerek görevi bırakacağını söyledi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Beni aday gösterdiler ama önceliğim Beşiktaş"
ifadesini kullandı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın başkanlık için aday olduğu öğrenildi.