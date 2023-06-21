‘Ali Koç samimi değil’

Fenerbahçe'nin eski futbolcu ve teknik direktörü Aykut Kocaman'dan, sarı-lacivertlilerin hoca arayışıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Kocaman, "Başkan Ali Koç'un 'Aykut Kocaman'ı göndermek hataydı' sözlerini samimi bulmuyorum.Bir hata olarak görülüyorsa düzeltilmesi lazımdı" derken,ifadelerini kullandı. En son Başakşehir'i çalıştıran 58 yaşındaki hoca, "Trabzonspor'la bir kupa maçı öncesi Ersun Yanal'ın görevine son verildi. Bunu yaptıktan 3-5 gün sonra rica ederek kupa maçına çıkar mısın demek futbol hayatımda gördüğüm en saçma kararlardan biriydi'' sözleriyle de Koç'u ağır bir şekilde eleştirdi.teknik direktör koltuğu için bir numaralı aday olan İsmail Kartal ile sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un dün bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.belirtilirken, tarafların yeniden bir araya geleceği aktarıldı. Bu arada en son Trabzonspor'da görev yapan ve şampiyonluğun ardından geçen sezon kötü gidişat sonrası yolları ayrılanda F.Bahçe'nin hoca adayları arasında güncelliğini koruyor.