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Giriş Tarihi: 21.6.2023

Ali Koç samimi değil’

‘Ali Koç samimi değil’

Aykut Kocaman, Fenerbahçe Başkanı’nı eleştirdi: “Ali Koç’un, ‘Aykut Kocaman’ı göndermek hataydı’ sözlerini samimi bulmuyorum. Bir hata olarak görülüyorsa düzeltilmesi lazımdı.”

Fenerbahçe'nin eski futbolcu ve teknik direktörü Aykut Kocaman'dan, sarı-lacivertlilerin hoca arayışıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Kocaman, "Başkan Ali Koç'un 'Aykut Kocaman'ı göndermek hataydı' sözlerini samimi bulmuyorum. Bu 5 senede yüzlerce ismin adı geçti, bir tek benim adım geçmedi. Bir hata olarak görülüyorsa düzeltilmesi lazımdı" derken, "Ben bu denklemin içinde asla olmadım ve olmayacağım" ifadelerini kullandı. En son Başakşehir'i çalıştıran 58 yaşındaki hoca, "Trabzonspor'la bir kupa maçı öncesi Ersun Yanal'ın görevine son verildi. Bunu yaptıktan 3-5 gün sonra rica ederek kupa maçına çıkar mısın demek futbol hayatımda gördüğüm en saçma kararlardan biriydi'' sözleriyle de Koç'u ağır bir şekilde eleştirdi.



İSMAİL KARTAL İLE İLK TEMAS
F.Bahçe'de teknik direktör koltuğu için bir numaralı aday olan İsmail Kartal ile sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un dün bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Takım üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldığı belirtilirken, tarafların yeniden bir araya geleceği aktarıldı. Bu arada en son Trabzonspor'da görev yapan ve şampiyonluğun ardından geçen sezon kötü gidişat sonrası yolları ayrılan Abdullah Avcı da F.Bahçe'nin hoca adayları arasında güncelliğini koruyor.

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