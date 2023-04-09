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Giriş Tarihi: 9.4.2023

Alioski’ye kupa ödülü

Alioski’ye kupa ödülü
Kayserispor ile oynanan kupa maçıyla 3 ay sonra ilk 11'e dönen Fenerbahçe'nin Makedon sol beki Ezgjan Alioski hem taraftarın hem de Jorge Jesus'un gözüne girdi. Kayserispor'un sağ kanadını yıpratan tecrübeli oyuncu, hücum noktasında başarılıydı. Fizik olarak da iyi sinyaller veren 31 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük deplasmanında da forma bekliyor. Beşiktaş yenilgisi sonrası Galatasaray'ın bay geçeceği haftada kritik bir maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un da aklındaki ilk isim Osayi Samuel yerine Alioski. Öte yandan genç sol bek Oosterwolde'nin önümüzdeki hafta hazır hale gelmesi bekleniyor.

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Alioski’ye kupa ödülü
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