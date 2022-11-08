Altın gibi parlıyor

Bu sezon Süper Lig’de 12 gol atan Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu, ağları 1 kez daha havalandırması durumunda sezon ortasında en golcü lig kariyerine imza atacak
Sivasspor'a attığı penaltı golüyle Fenerbahçe'nin 1-0 kazanmasını ve ligde galibiyet serisini 5 maça çıkarmasını sağlayan Enner Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un elinde seviye atladı. Ekvadorlu santrfor,takımının zirvede olmasına büyükkatkı yaparken, kendi performansıylada en iyi dönemini geçiriyor. Bu sezon 11 lig maçında 12 gol atan deneyimli oyuncu, şimdiden daha önceki lig kariyerindeki gol sayısını egale etti. 12 yıllık futbolculuk döneminde 2020-21'de Fenerbahçe'de34 karşılaşmada aynı golsayısına ulaşan Valencia, 2013-14'te Pachuca forması giyerken 17 müsabakada 12 golle takımını sırtlamıştı.
DÖRT GÖZLE DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR
Fenerbahçe'nin aynı zamanda en skoreri (12 gol-4 asist) olan Valencia, 1 kez daha ağları havalandırması halinde kendini aşacak. 13 gole ulaşacakolan 33 yaşındakiyıldız, Jesus'untedrisatında sezon ortasındarekor kıracak. 2022 Dünya Kupası'nda ülkesiyle boy gösterecek deneyimli futbolcunun, Fenerbahçe'deki performansını devam ettirerek turnuvaya damga vurması bekleniyor.
BİR SORU BİR CEVAP
BÜLENT TİMURLENK
Jesus'un yanlışı yok SORU: Fenerbahçe yolunagümbür gümbür devam ediyor.Son 14 resmi maçta hiç yenilmediler.Sarı-lacivertlilerin buçıkışını nasıl yorumlarsınız?
Türk futbolunda bir takımın öndebaskıyı 90 dakikaya bu şiddette yaydığıender görülmüştür. Jesus'un bugünekadar sahaya sürdüğü 11'ler için hiç 'xyerine y oynasın' demedik, dedirtmedi.Portekizli hocanın asıl güvenveren tarafı, işler yolunda gitmediğindeoyuna yaptığı müdahaleler.Dinamo Kiev'e elendiği maçtaİsmail'i oyunda tutmak dışında, 'Şudeğişikliği yanlıştı' diyebileceğimizbir seçimi yok. Takım da şöhreti bolbir star üzerine kurulmadığı için kimseninegosu sahada sırıtmıyor. LuanPeres'in sakatlığı yüzünden Szalai'ninhiç dinlenme şansının olmaması veezeli rakiplerinden 12 maç daha fazlaoynaması F.Bahçe'nin handikaplarıydıama buradan da açık vermediler.Dünya Kupası arası nedeniyle busezon özel. Avrupa'nın ve ligin yorgunluğuylalig devam etmiş olsa kasımve aralıkta F.Bahçe kayıplar yapabilirdi.Şimdi Giresun maçının favorisi ve 5puan gerisindeki takipçileri Başakşehirve Galatasaray, hafta sonu karşı karşıyagelecek. Bu da kazanana 5, kaybedene8, beraberlik halinde ise 7puan fark demek.
KANARYA10 KİŞİYLEDAHA FAZLAKOŞTU!
ÜÇ ayda 24 resmi maça çıkan Fenerbahçe son olarak ligde Sivasspor engelini tek golle aştı. 48. dakikada oyundan atılan michy Batshuayi'nin yokluğu bile neredeyse hissedilmedi. Yoğun maratondayorgunluğun üstdüzeyde olmasına rağmensarı-lacivertlilerin, 10kişi kaldığı bir müsabakadaSivasspor gibi agresifbir takıma karşı golübulup kazanması takdirtopladı. Batshuayi'nin atılmasının ardından yaklaşık 50 dakika bir kişi eksik oynayan Fenerbahçe'nin koşu mesafesinin 108.3 km, Sivas'ın ise 107.2 km olması dikkat çekti.
KRALLIĞA HİÇ YABANCI DEĞİL
Gol krallığı yarışında 12 golle ilk sırada bulunan Enner Valencia, en yakın rakibi Haji Wright'a (9) üç fark attı. Kariyerinde daha önce 3 kez bu tacı takan 33 yaşındaki futbolcu, 2018-
19'da Tigres formasıyla, 2013-14'te Pachuca ile ve 2012-13'te Emelec'te bu sevince ulaşmayı başardı.
KRALLIĞA HİÇ YABANCI DEĞİL
Gol krallığı yarışında 12 golle ilk sırada bulunan Enner Valencia, en yakın rakibi Haji Wright'a (9) üç fark attı. Kariyerinde daha önce 3 kez bu tacı takan 33 yaşındaki futbolcu, 2018-
19'da Tigres formasıyla, 2013-14'te Pachuca ile ve 2012-13'te Emelec'te bu sevince ulaşmayı başardı.