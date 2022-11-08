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Giriş Tarihi: 9.11.2022

Altın gibi parlıyor

UĞUR ÇEM
Altın gibi parlıyor

Bu sezon Süper Lig’de 12 gol atan Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu, ağları 1 kez daha havalandırması durumunda sezon ortasında en golcü lig kariyerine imza atacak

Sivasspor'a attığı penaltı golüyle Fenerbahçe'nin 1-0 kazanmasını ve ligde galibiyet serisini 5 maça çıkarmasını sağlayan Enner Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un elinde seviye atladı. Ekvadorlu santrfor, takımının zirvede olmasına büyük katkı yaparken, kendi performansıyla da en iyi dönemini geçiriyor. Bu sezon 11 lig maçında 12 gol atan deneyimli oyuncu, şimdiden daha önceki lig kariyerindeki gol sayısını egale etti. 12 yıllık futbolculuk döneminde 2020-21'de Fenerbahçe'de 34 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşan Valencia, 2013-14'te Pachuca forması giyerken 17 müsabakada 12 golle takımını sırtlamıştı.

DÖRT GÖZLE DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR
Fenerbahçe'nin aynı zamanda en skoreri (12 gol-4 asist) olan Valencia, 1 kez daha ağları havalandırması halinde kendini aşacak. 13 gole ulaşacak olan 33 yaşındaki yıldız, Jesus'un tedrisatında sezon ortasında rekor kıracak. 2022 Dünya Kupası'nda ülkesiyle boy gösterecek deneyimli futbolcunun, Fenerbahçe'deki performansını devam ettirerek turnuvaya damga vurması bekleniyor.

BİR SORU BİR CEVAP

BÜLENT TİMURLENK
Jesus'un yanlışı yok
SORU: Fenerbahçe yoluna gümbür gümbür devam ediyor. Son 14 resmi maçta hiç yenilmediler. Sarı-lacivertlilerin bu çıkışını nasıl yorumlarsınız?
Türk futbolunda bir takımın önde baskıyı 90 dakikaya bu şiddette yaydığı ender görülmüştür. Jesus'un bugüne kadar sahaya sürdüğü 11'ler için hiç 'x yerine y oynasın' demedik, dedirtmedi. Portekizli hocanın asıl güven veren tarafı, işler yolunda gitmediğinde oyuna yaptığı müdahaleler. Dinamo Kiev'e elendiği maçta İsmail'i oyunda tutmak dışında, 'Şu değişikliği yanlıştı' diyebileceğimiz bir seçimi yok. Takım da şöhreti bol bir star üzerine kurulmadığı için kimsenin egosu sahada sırıtmıyor. Luan Peres'in sakatlığı yüzünden Szalai'nin hiç dinlenme şansının olmaması ve ezeli rakiplerinden 12 maç daha fazla oynaması F.Bahçe'nin handikaplarıydı ama buradan da açık vermediler. Dünya Kupası arası nedeniyle bu sezon özel. Avrupa'nın ve ligin yorgunluğuyla lig devam etmiş olsa kasım ve aralıkta F.Bahçe kayıplar yapabilirdi. Şimdi Giresun maçının favorisi ve 5 puan gerisindeki takipçileri Başakşehir ve Galatasaray, hafta sonu karşı karşıya gelecek. Bu da kazanana 5, kaybedene 8, beraberlik halinde ise 7 puan fark demek.

KANARYA 10 KİŞİYLE DAHA FAZLA KOŞTU!
ÜÇ ayda 24 resmi maça çıkan Fenerbahçe son olarak ligde Sivasspor engelini tek golle aştı. 48. dakikada oyundan atılan michy Batshuayi'nin yokluğu bile neredeyse hissedilmedi. Yoğun maratonda yorgunluğun üst düzeyde olmasına rağmen sarı-lacivertlilerin, 10 kişi kaldığı bir müsabakada Sivasspor gibi agresif bir takıma karşı golü bulup kazanması takdir topladı. Batshuayi'nin atılmasının ardından yaklaşık 50 dakika bir kişi eksik oynayan Fenerbahçe'nin koşu mesafesinin 108.3 km, Sivas'ın ise 107.2 km olması dikkat çekti.

KRALLIĞA HİÇ YABANCI DEĞİL
Gol krallığı yarışında 12 golle ilk sırada bulunan Enner Valencia, en yakın rakibi Haji Wright'a (9) üç fark attı. Kariyerinde daha önce 3 kez bu tacı takan 33 yaşındaki futbolcu, 2018-
19'da Tigres formasıyla, 2013-14'te Pachuca ile ve 2012-13'te Emelec'te bu sevince ulaşmayı başardı.

KRALLIĞA HİÇ YABANCI DEĞİL
Gol krallığı yarışında 12 golle ilk sırada bulunan Enner Valencia, en yakın rakibi Haji Wright'a (9) üç fark attı. Kariyerinde daha önce 3 kez bu tacı takan 33 yaşındaki futbolcu, 2018-
19'da Tigres formasıyla, 2013-14'te Pachuca ile ve 2012-13'te Emelec'te bu sevince ulaşmayı başardı.

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