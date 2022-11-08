Altın gibi parlıyor

Sivasspor'a attığı penaltı golüyle Fenerbahçe'nin 1-0 kazanmasını ve ligde galibiyet serisini 5 maça çıkarmasını sağlayanteknik direktör Jorge Jesus'un elinde seviye atladı.Bu sezon 11 lig maçında 12 gol atan deneyimli oyuncu, şimdiden daha önceki lig kariyerindeki gol sayısını egale etti. 12 yıllık futbolculuk döneminde2013-14'te Pachuca forması giyerken 17 müsabakada 12 golle takımını sırtlamıştı.Fenerbahçe'nin aynı zamanda en skoreri (12 gol-4 asist) olan Valencia, 1 kez daha ağları havalandırması halinde kendini aşacak.2022 Dünya Kupası'nda ülkesiyle boy gösterecek deneyimli futbolcunun, Fenerbahçe'deki performansını devam ettirerek turnuvaya damga vurması bekleniyor.Jesus'un yanlışı yokTürk futbolunda bir takımın öndebaskıyı 90 dakikaya bu şiddette yaydığıender görülmüştür. Jesus'un bugünekadar sahaya sürdüğü 11'ler için hiç 'xyerine y oynasın' demedik, dedirtmedi.Dinamo Kiev'e elendiği maçtaİsmail'i oyunda tutmak dışında, 'Şudeğişikliği yanlıştı' diyebileceğimizbir seçimi yok. Takım da şöhreti bolbir star üzerine kurulmadığı için kimseninegosu sahada sırıtmıyor. LuanPeres'in sakatlığı yüzünden Szalai'ninhiç dinlenme şansının olmaması veezeli rakiplerinden 12 maç daha fazlaoynaması F.Bahçe'ninama buradan davermediler.Dünya Kupası arası nedeniyle busezon özel. Avrupa'nın ve ligin yorgunluğuylalig devam etmiş olsa kasımve aralıkta F.Bahçe kayıplar yapabilirdi.Şimdi Giresun maçının favorisi ve 5puan gerisindeki takipçileri Başakşehirve Galatasaray, hafta sonu karşı karşıyagelecek.ÜÇ ayda 24 resmi maça çıkan Fenerbahçe son olarak ligde Sivasspor engelini tek golle aştı. 48. dakikada oyundan atılan michy Batshuayi'nin yokluğu bile neredeyse hissedilmedi.Batshuayi'nin atılmasının ardından yaklaşık 50 dakika bir kişi eksik oynayan Fenerbahçe'nin koşu mesafesinin 108.3 km, Sivas'ın ise 107.2 km olması dikkat çekti.Gol krallığı yarışında 12 golle ilk sırada bulunan Enner Valencia, en yakın rakibi Haji Wright'a (9) üç fark attı. Kariyerinde daha önce 3 kez bu tacı takan 33 yaşındaki futbolcu, 2018-19'da Tigres formasıyla, 2013-14'te Pachuca ile ve 2012-13'te Emelec'te bu sevince ulaşmayı başardı.Gol krallığı yarışında 12 golle ilk sırada bulunan Enner Valencia, en yakın rakibi Haji Wright'a (9) üç fark attı. Kariyerinde daha önce 3 kez bu tacı takan 33 yaşındaki futbolcu, 2018-19'da Tigres formasıyla, 2013-14'te Pachuca ile ve 2012-13'te Emelec'te bu sevince ulaşmayı başardı.