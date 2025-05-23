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Giriş Tarihi: 23.5.2025

Altunizade’de kongre zirvesi

Aziz Yıldırım’ın ofisinde gerçekleşen buluşmada Yıldırım’ın, Ali Koç’a, olağanüstü kongrenin eylül ayından daha erken bir tarihte yapılması gerektiğini söylediği bildirildi

Altunizade’de kongre zirvesi
Fenerbahçe yönetiminin eylül ayında olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından Başkan Ali Koç ve selefi Aziz Yıldırım'ın bir araya gelip görüş alışverişinde bulunacağı konuşuluyordu. İkili, Yıldırım'ın Altunizade'deki ofisinde görüştü. F.Bahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun da yer aldığı buluşmada, Koç'un neden eylül ayını seçtiğini açıkladığı, Yıldırım'ın da bu konu hakkındaki fikirlerini belirttiği ve kongrenin daha erken bir tarihe çekilmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Sarı-lacivertli camianın büyük bölümü, olağanüstü seçimin yeni sezon başladıktan sonra alınmasına tepki göstermişti.
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Altunizade’de kongre zirvesi
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