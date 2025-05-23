Altunizade’de kongre zirvesi

Fenerbahçe yönetiminin eylül ayında olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından Başkan Ali Koç ve selefi Aziz Yıldırım'ın bir araya gelip görüş alışverişinde bulunacağı konuşuluyordu. İkili, Yıldırım'ın Altunizade'deki ofisinde görüştü.Koç'un neden eylül ayını seçtiğini açıkladığı, Yıldırım'ın da bu konu hakkındaki fikirlerini belirttiği ve kongrenin daha erken bir tarihe çekilmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Sarı-lacivertli camianın büyük bölümü, olağanüstü seçimin yeni sezon başladıktan sonra alınmasına tepki göstermişti.