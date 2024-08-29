Amrabat son düzlükte

Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ön liberoda tek başına kalırken yönetim, Mourinho'nun isteği ile oyuncunun yükünü hafifletecek ve rekabeti artıracak bir isim arayışı içerisindeydi. Orta saha transferinde gaza basan sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat için Fiorentina ile anlaşma noktasına doğru ilerliyor. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan sarı-lacivertliler, 12 milyon Euro öneriyor. Fiorentina ise 15 milyon Euro'da diretiyor.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇOK KRİTİK
Fenerbahçe, 28 yaşındaki Hollanda asıllı Faslı oyuncuyla büyük ölçüde anlaştı. Ancak maaş konusunda görüşmeler sürüyor. Yönetim yıllık 4 milyon Euro teklif ederken, Amrabat 4.5 milyon Euro istiyor. Fiorentina ile yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde oyuncu ile de pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Yönetim bu transferin en geç önümüzdeki hafta imza aşamasına gelmesini hedefliyor.
Kimdir?
GALATASARAY forması giyen Nordan Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat,
futbol kariyerine Zuidvogels altyapısında başladı. Oradan Utrecht altyapısına geçti. 2017-18 sezonunda 4 milyon Euro bedelle Feyenoord'a imza atan
Sofyan, daha sonra Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina ve Manchester United
formaları giydi. Hiç şampiyonluk yaşamadı
ama M.United ile İngiltere Kupası (2024), Feyenord ile Hollanda Kupası (2017-18) ve iki kez de Süper Kupa (2018/2019) kaldırdı. Geçen sezon Premier Lig'de 21 maça çıktı. 932 dakika süre aldı.