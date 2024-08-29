Amrabat son düzlükte

Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ön liberoda tek başına kalırken yönetim, Mourinho'nun isteği ile oyuncunun yükünü hafifletecek ve rekabeti artıracak bir isim arayışı içerisindeydi. Orta saha transferinde gaza basan sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat için Fiorentina ile anlaşma noktasına doğru ilerliyor.Fenerbahçe, 28 yaşındaki Hollanda asıllı Faslı oyuncuyla büyük ölçüde anlaştı. Ancak maaş konusunda görüşmeler sürüyor. Yönetim yıllık 4 milyon Euro teklif ederken, Amrabat 4.5 milyon Euro istiyor. Fiorentina ile yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde oyuncu ile de pürüzlerin giderilmesi bekleniyor.GALATASARAY forması giyenfutbol kariyerine Zuidvogels altyapısında başladı. Oradan Utrecht altyapısına geçti.Sofyan, daha sonraformaları giydi.ama M.United ile İngiltere Kupası (2024), Feyenord ile Hollanda Kupası (2017-18) ve iki kez de Süper Kupa (2018/2019) kaldırdı.