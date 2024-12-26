Anderson Talisca İstanbul yolcusu

Ligde araya Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık fark nedeniyle moralsiz giren Fenerbahçe'de yönetim, Anderson Talisca transferi ile taraftarının keyfini yerine getirdiSezon sonunda ise 5 milyon Euro bedelle kadroya katılacak. Brezilyalı yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek yaşayacağı eve bakacağı ifade edildi. Talisca'nın transferiyle sarılacivertliler, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında farkı kapatmayı planlıyor.