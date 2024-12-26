Anderson Talisca İstanbul yolcusu

Ligde araya Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık fark nedeniyle moralsiz giren Fenerbahçe'de yönetim, Anderson Talisca transferi ile taraftarının keyfini yerine getirdi. Hem oyuncu hem de Al Nassr kulübü ile her konuda anlaşan sarılacivertliler, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralayacağı 30 yaşındaki futbolcuya yarım sezon için 3 milyon Euro maaş verecek.
Sezon sonunda ise 5 milyon Euro bedelle kadroya katılacak. Brezilyalı yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek yaşayacağı eve bakacağı ifade edildi. Talisca'nın transferiyle sarılacivertliler, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında farkı kapatmayı planlıyor.