Ansu Fati Fenerbahçe’ye

Hücumun her bölgesine takviye gerçekleştiren Fenerbahçe, bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İspanya'dan Sport'un haberine göre;Sarı-lacivertli yöneticiler, Portekizli teknik adamın beğendiği 21 yaşındaki sağ kanadın menajeri Jorge Mendes ile temasa geçti.Ekonomik açıdan sıkıntılı dönemlerden geçen Barcelona'nın oyuncunun, maliyetinden kurtulmak adına yolların ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.Sol kanadın dışında 10 numarada da forma giyebilen Fati, geçen sezonu kiralık geçirdiği4 gol-1 asistle oynamıştı.Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Fati, 31 Ekim 2002 tarihinde dünyaya geldi. Henüz 17 yaşındayken 80 milyon Euro piyasa değerine sahip olan oyuncu, profesyonel kariyerine Sevilla altyapısında başladı. 2012-13 sezonunda Sevilla'dan Barcelona'ya gelen Gine-Bissau asıllı İspanyol, Barcelona U16, 18, U19 ve B Takımı formaları giydi. 2020-21'de Barcelona B'den A Takım'a yükselen genç yıldız, La Liga'da 80 karşılaşmada 22 gol ve 7 asistlik katkı verdi.