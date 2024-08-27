Arabistan’ı reddetti gönülleri fethetti

Geçtiğimiz sezon forma giyemediği maçlarda sıkıntı çeken Fenerbahçe'nin imdadına yetişenŞampiyonlar Ligi ön elemesindeki Lugano rövanşında sakatlık yaşayanRize'de yaptığı hat-trick ile 5-0'lık galibiyetin mimarı olanİstanbul'da yaşamaktan ve Fenerbahçe'de forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu bildiren Fred,diyerek 3 yıl için toplamda 30 milyon Euro'luk teklifi reddetti.