Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri ‘Arda Güler bizi seçerdi’
Giriş Tarihi: 5.7.2023

Arda Güler bizi seçerdi’

‘Arda Güler bizi seçerdi’

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, takımının İngiltere Premier Lig’de olması halinde F.Bahçe’nin genç yıldızının kendilerini terch edeceğini söyledi

Türkiye'de kamp yapan ve bugün G.Saray ile hazırlık maçı yapacak olan İngiltere Championship ekibi Hull City'de başkan Acun Ilıcalı dün bir basın toplantısı düzenledi. Hull City ile arasında özel bir bağ olduğunu ve 10 yaş altındaki tüm çocukları stada bedava aldıklarını belirten Ilıcalı, sürekli Türkiye'deki yetenekler için temasta olduğunu vurguladı. F.Bahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili de konuşan Ilıcalı, iddiasını şöyle ortaya koydu: "Premier Lig'de olsaydık, Arda Güler transferinde favori biz olurduk. Arda da bizi tercih ederdi. Futbol kariyerine tam olarak güvendiği bir yerde devam etmek isterdi. Türkiye'den transfer avantajım, bana duydukları güven. Doğukan Sinik'e 5 teklif vardı. Vincent Kompany 'Sen almasaydın, bir gün sora ben alacaktım' dedi bana."

'OZAN DÖNMEK İSTEMİYOR'
OZAN Tufan'ın Beşiktaş ile adının geçmesine de değinen Ilıcalı, şunları söyledi: "Beşiktaş benim için çok değerli bir camia. Ozan konusunda bazı konuşmalar olması normal. Biz olmasaydık normal şartlarda Beşiktaş'a giderdi. Premier Lig'i zorluyor. Türkiye'ye şu anda dönmek istemiyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa Marsilya'da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edecek
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Kemal Bey'in partisi mi burası?
Emmanuel Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: İş çığrından çıktığında...
İmamoğlu resmen harekete geçti! Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle
CHP toz duman! Baba oğul kavgası büyüyor
Kılıçdaroğlu sana acır mı?
‘Bu tipinle kimse seni izlemez’ diye benimle alay ettiler
Mescid-i Aksa'da İsrail polisine ders veren genç SABAH'a konuştu: Sizden korkmuyorum dedim
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Arda Güler bizi seçerdi’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA