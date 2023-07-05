‘Arda Güler bizi seçerdi’

Türkiye'de kamp yapan ve bugün G.Saray ile hazırlık maçı yapacak olan İngiltere Championship ekibi Hull City'de başkan Acun Ilıcalı dün bir basın toplantısı düzenledi.sürekli Türkiye'deki yetenekler için temasta olduğunu vurguladı. F.Bahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili de konuşan Ilıcalı, iddiasını şöyle ortaya koydu: "Premier Lig'de olsaydık, Arda Güler transferinde favori biz olurduk. Arda da bizi tercih ederdi.Türkiye'den transfer avantajım, bana duydukları güven. Doğukan Sinik'e 5 teklif vardı. Vincent Kompany 'Sen almasaydın, bir gün sora ben alacaktım' dedi bana."OZAN Tufan'ın Beşiktaş ile adının geçmesine de değinen Ilıcalı, şunları söyledi: "Beşiktaş benim için çok değerli bir camia. Ozan konusunda bazı konuşmalar olması normal.Premier Lig'i zorluyor. Türkiye'ye şu anda dönmek istemiyor."