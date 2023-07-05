‘Arda Güler bizi seçerdi’

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, takımının İngiltere Premier Lig’de olması halinde F.Bahçe’nin genç yıldızının kendilerini terch edeceğini söyledi
Türkiye'de kamp yapan ve bugün G.Saray ile hazırlık maçı yapacak olan İngiltere Championship ekibi Hull City'de başkan Acun Ilıcalı dün bir basın toplantısı düzenledi. Hull City ile arasında özel bir bağ olduğunuve 10 yaş altındaki tüm çocukları stadabedava aldıklarını belirten Ilıcalı, sürekli Türkiye'deki yetenekler için temasta olduğunu vurguladı. F.Bahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili de konuşan Ilıcalı, iddiasını şöyle ortaya koydu: "Premier Lig'de olsaydık, Arda Güler transferinde favori biz olurduk. Arda da bizi tercih ederdi. Futbol kariyerine tam olarak güvendiğibir yerde devam etmek isterdi. Türkiye'den transfer avantajım, bana duydukları güven. Doğukan Sinik'e 5 teklif vardı. Vincent Kompany 'Sen almasaydın, bir gün sora ben alacaktım' dedi bana."
'OZAN DÖNMEK İSTEMİYOR'
OZAN Tufan'ın Beşiktaş ile adının geçmesine de değinen Ilıcalı, şunları söyledi: "Beşiktaş benim için çok değerli bir camia. Ozan konusunda bazı konuşmalar olması normal. Biz olmasaydıknormal şartlardaBeşiktaş'a giderdi. Premier Lig'i zorluyor. Türkiye'ye şu anda dönmek istemiyor."