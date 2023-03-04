Arda imzaya hazır

Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları sürüyor. Altay, Valencia, Zajc, Crespo gibi isimlerle masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler ile ilgili de önemli bir hamle yaptı. 2019'da G.Birliği altyapısından F.Bahçe altyapısına gelen ve Jesus ile fazla şans bulamasa da görev yaptığı maçlarda yeteneği ile alkış toplayan genç yıldız, yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.Hem Arda'nın hem de ailesinin Fenerbahçe'ye karşı bir vefa borcu hissettiği ve yeni imza için işi yokuşa sürmeyecekleri gelen bilgiler arasında.Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inerek doğum gününü kutladığı Arda için,ifadelerini kullanarak Fenerbahçe ile büyük başarılar yaşayacağına inandığını söylediği ifade edildi.Gribal enfeksiyonu atlatan Arda Güler, forma giyebilecek durumda. 18 yaşındaki oyuncu, hocası Jorge Jesus'un şans vermesi halinde süre alabilecek. Portekizli teknik adamın orta sahada Arao-İrfan-Crespo üçlüsünü tercih etmesi beklenirken, Arda Güler'in maça kulübede başlaması yüksek ihtimal.Lig'de bugünkü Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarların ikinci kez karşılaşmaya alınmaması kararı verildi. İlk olarak Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının tribüne alınmayacağını duyurmuş, yapılan itirazlar sonrasında mahkeme kararı durdurmuştu. Ancak dün Kayseri 2. İdare Mahkemesinin kararına, Kayseri Valiliğince yapılan itirazı üst mahkeme kabul etti. Bu karar neticesinde sarı-lacivertli futbolseverler, bugükü mücadelede stadyumda yer alamayacak.