Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Arda imzaya hazır
Giriş Tarihi: 4.3.2023

Arda imzaya hazır

Samet YÜKSEL
Arda imzaya hazır

Kulübe karşı vefa duygusu besleyen 18 yaşındaki yıldız ve ailesi, başkan Ali Koç’a, “Sorun yok” mesajı verdi. Yeni kontratta ‘1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi de olmayacak

Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları sürüyor. Altay, Valencia, Zajc, Crespo gibi isimlerle masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler ile ilgili de önemli bir hamle yaptı. 2019'da G.Birliği altyapısından F.Bahçe altyapısına gelen ve Jesus ile fazla şans bulamasa da görev yaptığı maçlarda yeteneği ile alkış toplayan genç yıldız, yeni sözleşme imzalamaya çok yakın. 2025'te bitecek kontratı 2027'ye uzatılmak istenen 18 yaşındaki orta saha için bizzat devreye giren Başkan Ali Koç, ailesiyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu geri dönüş aldı.

EN KRİTİK MADDE KALDIRILIYOR
Hem Arda'nın hem de ailesinin Fenerbahçe'ye karşı bir vefa borcu hissettiği ve yeni imza için işi yokuşa sürmeyecekleri gelen bilgiler arasında. Ayrıca yeni sözleşmede, '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro karşılığında serbest kalır' şeklindeki maddenin kaldırılması için ön anlaşmanın sağlandığı kaydedildi. Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inerek doğum gününü kutladığı Arda için, "Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olacak" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe ile büyük başarılar yaşayacağına inandığını söylediği ifade edildi.

KAYSERİ'DE YİNE KULÜBEDEYİNE KULÜBEDEYİNE KULÜBEDE
Gribal enfeksiyonu atlatan Arda Güler, forma giyebilecek durumda. 18 yaşındaki oyuncu, hocası Jorge Jesus'un şans vermesi halinde süre alabilecek. Portekizli teknik adamın orta sahada Arao-İrfan-Crespo üçlüsünü tercih etmesi beklenirken, Arda Güler'in maça kulübede başlaması yüksek ihtimal.

MAHKEMEDEN YENİ TARAFTAR KARARI
SÜPER Lig'de bugünkü Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarların ikinci kez karşılaşmaya alınmaması kararı verildi. İlk olarak Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının tribüne alınmayacağını duyurmuş, yapılan itirazlar sonrasında mahkeme kararı durdurmuştu. Ancak dün Kayseri 2. İdare Mahkemesinin kararına, Kayseri Valiliğince yapılan itirazı üst mahkeme kabul etti. Bu karar neticesinde sarı-lacivertli futbolseverler, bugükü mücadelede stadyumda yer alamayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e ret: Kılıçdaroğlu'nu seçtiler
'Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım' diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Akşener, 6’lı koalisyonu dağıttı! İYİ Parti’den istifalar başladı
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
Altılı Koalisyon'un halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine
Son dakika: Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…
Karamollaoğlu'ndan Akşener'siz devam mesajı: 5 lider yarın toplanıyor
İşte Kahramanmaraş’taki ilk kazmanın vurulduğu nokta! Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yapımına başlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda imzaya hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA