Arda’da korkutan senaryo

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi İspanya'da olay yaratan ve çıktığı idmanlarda klas hareketleriyle herkesi büyüleyen Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıkla üzmüştü.Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, oyuncunun sakatlığının 3 veya 5 aylık tedavi gerektirebileceğini söyledi. Ripoll,değerlendirmesinde bulundu.spanyol basınından Mundo Deportivo, Arda ile ilgili bir iddiada bulundu. 18 yaşındaki futbolcunun ameliyat olması durumunda sözleşmesinin ocak ayına kadar dondurulacağı öne sürüldü.