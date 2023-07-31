Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Arda’da korkutan senaryo
Giriş Tarihi: 31.7.2023

Arda’da korkutan senaryo

Arda’da korkutan senaryo

Sağ diz iç menisküsündeki yaralanma nedeniyle Real Madrid’in ABD kampından ayrılarak İspanya’ya dönen milli futbolcunun tedavisi 5 aya kadar uzayabilir

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi İspanya'da olay yaratan ve çıktığı idmanlarda klas hareketleriyle herkesi büyüleyen Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıkla üzmüştü. Sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilen 18 yaşındaki yıldz tedavi için ABD kampından ayrılarak Madrid'e dönerken, İspanyol basınında genç futbolcunun sakatlığı detaylı şekilde incelendi. Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, oyuncunun sakatlığının 3 veya 5 aylık tedavi gerektirebileceğini söyledi. Ripoll, "Sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da 5 aylık tedavi gerektirir. Eğer ciddi değilse, alternatif yöntemlerle tedavi süreci 3 ayı bulur" değerlendirmesinde bulundu.



SÖZLEŞMESİ DONABİLİR!
İ spanyol basınından Mundo Deportivo, Arda ile ilgili bir iddiada bulundu. 18 yaşındaki futbolcunun ameliyat olması durumunda sözleşmesinin ocak ayına kadar dondurulacağı öne sürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler! ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu’na oy vermediler
SON DAKİKA | Manisa'daki mide bulandıran 'zeytin sepetlemesi' görüntüleri tepki çekmişti: Gözaltına alındı
Son dakika | CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu: Akbelen provokasyonu sonrası Jandarma harekete geçti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Galatasaray'da yıldızlar için imza töreni! Taraftarlar stadyumu doldurdu...
İzmir’in kasasını boşalttı kalem kalem satıyor
Son dakika: Bakan Özhaseki: Deprem, 8-9 şiddetinde bile olsa evimizden çıkmayacağız
Önce suya şimdi de ulaşıma! CHP'li Soyer'den İzmir'de toplu ulaşıma dev zam talebi!
Esenyurt’ta dev asayiş operasyonu: 2112 polis katıldı
SON DAKİKA | Filenin Efeleri şampiyon oldu! Milliler Katar'ı mağlup etti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda’da korkutan senaryo
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA