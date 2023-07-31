Arda’da korkutan senaryo

Sağ diz iç menisküsündeki yaralanma nedeniyle Real Madrid’in ABD kampından ayrılarak İspanya’ya dönen milli futbolcunun tedavisi 5 aya kadar uzayabilir
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi İspanya'da olay yaratan ve çıktığı idmanlarda klas hareketleriyle herkesi büyüleyen Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıkla üzmüştü. Sağ diz iç menisküsündeyaralanma tespit edilen18 yaşındaki yıldz tedaviiçin ABD kampından ayrılarakMadrid'e dönerken,İspanyol basınında gençfutbolcunun sakatlığı detaylışekilde incelendi. Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, oyuncunun sakatlığının 3 veya 5 aylık tedavi gerektirebileceğini söyledi. Ripoll, "Sakatlığı ciddiyse,menisküsün dikilmesi gerekir.Bu da 5 aylık tedavigerektirir. Eğer ciddi değilse,alternatif yöntemlerle tedavisüreci 3 ayı bulur" değerlendirmesinde bulundu.
SÖZLEŞMESİ DONABİLİR! İ spanyol basınından Mundo Deportivo, Arda ile ilgili bir iddiada bulundu. 18 yaşındaki futbolcunun ameliyat olması durumunda sözleşmesinin ocak ayına kadar dondurulacağı öne sürüldü.